رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از سازماندهی و اعزام بیش از ۸ هزار مبلغ برای خدمت‌رسانی فرهنگی به زائران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در نشست یاوران رسانه‌ای اربعین که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد گفت: این مبلغان با همکاری حوزه‌های علمیه، ساماندهی شده‌اند که در میان آنان ۵۰۰ مبلغ مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی حضور دارند تا با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، جهت پاسخگویی به نیاز‌های دینی زائران غیرایرانی و همچنین به درخواست کشور‌های میزبان، در عراق و سایر مناطق مستقر شوند.

حجت‌الاسلام احمدی با بیان اینکه فعالیت‌های این مبلغان از روز هشتم صفر به‌صورت رسمی با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین آغاز خواهد شد، به پیش‌بینی حضور ۲۰۰ مبلغ اختصاصی برای زائران سایر کشور‌ها اشاره کرد.

وی افزود: یکی از رویداد‌های محوری امسال، برگزاری مراسم بزرگداشت باشکوه برای شهدای مقاومت در ورزشگاه شهر کربلا است که این برنامه در قالب قرارگاه فرهنگی مستقر در کربلا و با حضور اندیشمندان و علمای برجسته مسلمان اهل سنت و مسیحی از سراسر جهان برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین همچنین گفت: حدود هشتصد محصول فرهنگی و چند رسانه‌ای تولید شده و آماده ارائه به زائران اربعین است که در قالب تیزر؛ پادکست، پوستر، موشن گرافی و .. از امروز در اختیار رسانه‌ها و زائران قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای طرح «نیابت از شهدا» با محوریت فرزندان شهدا خبر داد و تصریح کرد: این طرح با همکاری نهاد‌های عراقی و با هدف زنده‌نگهداشتن یاد و نام شهیدان در مسیر پیاده‌روی اربعین اجرایی می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با اشاره به آمار استقبال بی‌نظیر سال‌های گذشته که با حضور بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر همراه بود، تأکید کرد: امسال با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، تیم‌هایی از علما و نمایندگان برای دیدار با خانواده‌های معظم شهدای عراقی و قدردانی از آنان به منازل ایشان اعزام خواهند شد تا پیام قدردانی ملت ایران را ابلاغ کنند.

وی میزبانی کریمانه مردم عراق از زائران ایرانی و همچنین همراهی آنان در ایام عزاداری‌ها و تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت را ستود و خاطرنشان کرد: هیئت‌هایی از طرف مردم ایران با حضور در میان عشایر و مسئولان عراقی، به نمایندگی از ملت بزرگ ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از این برادری و میزبانی بی‌دریغ ابراز خواهند کرد.

برچسب ها: اربعین ، مبلغ
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