باشگاه خبرنگاران جوان- فرزانه صادق دوشنبه در حاشیه بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده فرودگاه بوشهر در جمع خبرنگاران گفت: تفکیک زیرساخت‌های نظامی از غیرنظامی کاملاً روشن است و آسیب‌زدن به مکانی که برای جابه‌جایی و آرامش مردم در سفر استفاده می‌شود، اقدامی نادرست به شمار می‌رود.

وی افزود: فرودگاه بوشهر زیرساختی عمومی است که پرواز‌های داخلی به نقاط مختلف کشور و در برخی مواقع پرواز‌های خارجی از آن انجام می‌شود و مردم این شهر از خدمات آن بهره‌مند بوده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایستادگی و همراهی مردم بوشهر یادآور شد: استقامت، صبوری و نجابت مردم در این روزها، انگیزه مسئولان را برای بازسازی و بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده افزایش داده است.

صادق ادامه داد: مردم در همه این روز‌ها پای کشور، ایران و یکپارچگی آن ایستاده‌اند و ما نیز با تکیه بر همین همدلی، روند بازسازی مناطق آسیب دیده از جمله سالن مسافری فرودگاه بوشهر را دنبال خواهیم کرد.

وی با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح گفت: بخش خصوصی نیز دل در گرو ایران دارد و با تدبیر استاندار بوشهر و همراهی مجموعه‌های مختلف، سالن مسافری این فرودگاه بهتر از گذشته ساخته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اهل وعده‌دادن نیستم، اما با قاطعیت اعلام می‌کنم پس از فراهم‌شدن بستر کار و انجام هماهنگی‌های لازم، عملیات اجرایی ساخت سالن مسافری فرودگاه بوشهر آغاز می‌شود.

صادق درباره تأمین منابع مالی این طرح نیز گفت: کمک‌ها و ظرفیت‌های مالی بخش‌های مختلف برای اجرای این طرح جذب خواهد شد تا عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.