رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چابهار از مهار کامل آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر حامل سوخت در محور چابهار - دشتیاری خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالحسن سراوانی رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چابهار گفت: وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر نفت‌کش حامل سوخت در محدوده روستای نوک‌آباد، در ۱۰ کیلومتری محور چابهار به دشتیاری نرسیده به پلیس راه، پس از برخورد با یک دستگاه اتوبوس به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شهرداری چابهار به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق با همکاری و پشتیبانی آتش‌نشانی پتروشیمی، اداره‌کل بنادر و دریانوردی، سازمان منطقه آزاد چابهار و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آغاز شد.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چابهار ادامه داد: عملیات مهار آتش پس از ۲ ساعت تلاش مستمر نیرو‌های عملیاتی با موفقیت به پایان رسید و از سرایت حریق به محدوده‌های اطراف و بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری شد.

سراوانی با تأکید بر اینکه وضعیت محل حادثه کاملاً تحت کنترل است، از شهروندان خواست به شایعات وقوع انفجار و تهاجم دشمن و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که این حادثه به طور کامل مدیریت و مهار شده است.

وی افزود: علت وقوع حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش سوزی ، تانکر سوخت
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