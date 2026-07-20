زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر امشب در حوالی ماسوله گیلان رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز لرزه‌نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۲۱:۱۴ امشب (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) در مرز استان‌های زنجان و گیلان، حوالی ماسوله به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش مقدماتی این مرکز، عمق این زلزله ۱۸ کیلومتری زمین بود.

نزدیکترین شهرها؛ ۱۲ کیلومتری ماسوله گیلان، ۱۳ کیلومتری آب بر و ۱۸ کیلومتری چورزق زنجان، همچنین نزدیکترین مراکز استان؛ ۵۹ کیلومتری زنجان و ۶۰ کیلومتری رشت اعلام شده است.

ماسوله شهری تاریخی در استان گیلان و از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن است.

برچسب ها: وقوع زلزله ، ماسوله گیلان
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