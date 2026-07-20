وزارت خارجه قطر روز دوشنبه خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی که به گسترش تنش دامن بزند، شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه قطر با تأکید بر ضرورت توقف فوری و کامل کلیه اقدامات نظامی و حملات تهدیدکننده امنیت و ثبات منطقه، خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی که به گسترش دامنه تنش دامن بزند، شده است.
این وزارتخانه بازگشت جدی به روند گفتوگو و مذاکرات و نیز پایبندی به تفاهمات حاصلشده از مسیر دیپلماسی را ضروری دانسته است.
وزارت خارجه قطر همچنین همبستگی کامل خود با کویت و بحرین را اعلام کرده و از تمامی اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت کامل به عمل آورده است.
پیشتر، منابع دولتی پاکستان روز دوشنبه به آناتولی گفتند که یک پیشنهاد مشترک کاهش تنش توسط پاکستان و قطر، از آمریکا و ایران خواسته است تا «به عنوان گام نخست» برای ازسرگیری مذاکرات متوقفشده برای پایان دائمی جنگ چندماهه خود، به مواضع پیش از ۹ ژوئیه بازگردند.
منبع: الجزیره