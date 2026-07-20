باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیام ویدیویی در تشریح فرازهای نماز بر پیکر رهبر شهید، به تبیین مفاهیم فقهی و اعتقادی به‌کاررفته در این نماز پرداخت و اظهار کرد: در متن این نماز، میان مفهوم «شهادت» و «قتل» تفکیک دقیقی صورت گرفته و هر یک متناسب با جایگاه و موضوع خود به کار رفته است.

وی با اشاره به مبانی روایی این موضوع افزود: در متون دینی، شهادت دارای معنای عام است و روایات متعددی بیان می‌کند هر کس در راه دفاع از حق، مال، آبرو یا حریم خود کشته شود، شهید به شمار می‌آید و این حکم، دایره گسترده‌ای از مصادیق را در بر می‌گیرد.

این مرجع تقلید ادامه داد: با وجود این، شهادت به معنای خاص، جایگاهی متفاوت دارد و نمی‌توان آن را با هر نوع کشته شدن یکسان دانست، از همین رو در تنظیم فرازهای نماز بر پیکر رهبر شهید، این تفاوت مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در بخشی از این نماز که به مجاهدت برای صیانت از اسلام، قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) اشاره شده، از تعبیر «شهید» استفاده شده است، زیرا تلاش‌ها و مجاهدت‌های رهبر شهید و همراهان ایشان در این عرصه، در چارچوب معنای خاص شهادت قرار می‌گیرد.

آیت‌الله جوادی آملی افزود: در مقابل، آنجا که سخن از پاسداری از استقلال کشور، حفظ کیان ایران، صیانت از امت اسلامی، سیاست، عظمت، سیادت، وحدت و اقتدار جامعه اسلامی است، تعبیر «قتیل» به کار رفته است و این انتخاب واژگان، مبتنی بر دقت علمی و فقهی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: البته بر اساس قاعده کلی روایات، هر کس در مسیر دفاع از حق کشته شود، شهید محسوب می‌شود و از این جهت، شهادت به معنای عام شامل همه این موارد خواهد بود.

ایت‌الله جوادی آملی در ادامه سخنان خود با اشاره به وظیفه جامعه اسلامی نسبت به ولی‌فقیه اظهار کرد: شخصیتی که امروز پس از رهبر شهید عهده‌دار این مسئولیت شده است، فردی صالح است و ادامه‌دهنده همان مسیر، اندیشه و آرمان‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: همان‌گونه که جامعه اسلامی نسبت به رهبر شهید وظیفه حمایت، پشتیبانی و صیانت داشت، امروز نیز همین تکلیف نسبت به ولی‌فقیه استمرار دارد و باید با همان باور و مسئولیت از ایشان حمایت شود.

آیت‌الله جوادی آملی تأکید کرد: تأیید، همراهی و حفظ جایگاه ولی‌فقیه، وظیفه‌ای است که بر عهده همه قرار دارد و این مسئولیت، امتداد همان تعهدی است که پیش‌تر نسبت به رهبر شهید وجود داشت.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله جوادی آملی