کتاب «جنگ آب» مربوط به عملکرد و تاریخ شفاهی فرماندهان ارشد مهندسی رزمی سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و ارتش جمهوری اسلامی در دوران مقدس هشت ساله است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «جنگ آب» نوشته عباس حیدری مقدم آرانی و محمدرضا مشفقی خامنه در ۳۷۰ صفحه و با شمارگانی ۲۳۰ نسخه توسط نشر سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

کتاب «جنگ آب» مربوط به عملکرد و تاریخ شفاهی فرماندهان ارشد مهندسی رزمی سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و ارتش جمهوری اسلامی در دوران مقدس هشت ساله است. در این کتاب اسناد منحصر بفرد و مطالب شنیدنی ارزشمندی مربوط به آب اندازی در مناطق عملیاتی خوزستان به منظور مقابله با تهاجم دشمن در سال اول جنگ و همچنین فرایند احداث چندین کانال چند ده کیلومتری با هدف هدایت آب‌های راکد مناطق عملیاتی که دشمن در مسیر عملیات‌های آفندی رزمندگان اسلام ایجاد کرده بود، آورده شده است.

علاوه بر آن، در این کتاب به شاهکار‌های مهندسی رزمی در احداث و نصب انواع پل‌های شناور و ثابت در آب‌های هورالعظیم و رودخانه اروند و همچنین نحوه جابجایی نفرات و تجهیزات و پشتیبانی از رزمندگان در آن سوی اروندرود اشارات مفصلی دارد. محتوای این کتاب برگی از ذهن خلاق و شاهکار نسل جوان مهندس ایرانی را به نمایش گذاشته که ارزش مطالعه آن را دو چندان می‌کند...

 

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

 روز نهم تهاجم زمینی ارتش بعث عراق در خوزستان، برای اولین بار با آب انداختن در منطقه دب حردان، زمانی که تانک‌های عراقی در آب گرفتگی منطقه گرفتار شدند شکارچی‌های شجاع و دلاور ما جهنمی برای ارتش متجاوز بعث صدام برپا کردند...

چندین ماه قبل از عملیات والفجر ۸ (تصرف شهر بندری فاو عراق) به دستور برادر محسن رضایی، انواع روش عبور و انتقال نفرات و تجهیزات سنگین را به آن سوی رودخانه خروشان اروند با عرض ۹۰۰ متر را بررسی و آماده کردیم. ابتدا با انواع سطحه‌های شناور عملیات جابجایی و انتقال را انجام می‌دادیم تا اینکه مقدمات احداث پل ثابت لوله‌ای (با نام پل بعثت) فراهم شد. حدود پنج هزار لوله ۵۶ اینچ و با طول ۱۲ متر را با ابتکار مهندسان جوان و مبتکر در عمق ۱۳ متری رودخانه اروند خواباندیم و با اتصال به همدیگر تا به سطح آب رسیدیم. سپس روی لوله‌ها با آسفالت پوشانده شد و در حالی که با عبور آب رودخانه از داخل لوله‌های قطور ادامه داشت، برای تردد از این رودخانه خروشان و عریض، یک جاده آسفالته روی رودخانه داشتیم! اینجا بود که جهان، ذهن خلاق و مبتکر مهندس جوان ایرانی را تحسین کرد...

این کتاب با شمارگان ۲۳۰نسخه و بهای ۴۱۵ هزارتومان منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و ۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.

برچسب ها: نشر جدید ، کتاب جدید ، تاریخ شفاهی
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