وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس تاکیدات رئیس جمهور استان‌های جنوبی در تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه‌های زیرساختی مورد توجه ویژه قرار دارند، گفت: طرح‌های حوزه راه و مسکن بر اساس میزان ضرورت و خسارت‌های واردشده اولویت‌بندی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق دوشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن ۸۳۲ واحدی بوشهر اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و خسارت‌های واردشده، برنامه‌ریزی برای بازسازی و تکمیل پروژه‌ها بر پایه میزان نیاز و فوریت انجام می‌شود.

وی افزود: در سفر به استان‌های جنوبی، از جمله هرمزگان و بوشهر، پروژه‌های آسیب‌دیده و طرح‌های آماده افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی در حوزه راه و مسکن بررسی می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید از سایت نهضت ملی مسکن در بوشهر گفت: آماده‌سازی این اراضی با پیگیری استاندار بوشهر، حمایت اعتباری ستاد و تلاش سازمان ملی زمین و مسکن پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

صادق ادامه داد: هم‌زمان با تکمیل عملیات بسترسازی، ساخت بیش از ۸۰۰ واحد مسکونی در این سایت آغاز شد و در برازجان نیز بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم پروژه‌های عمرانی بیان کرد: پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی در دوره جنگ نیز پای کار بوده‌اند و بازسازی و بازگشایی مسیر‌ها را آغاز کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: استان‌های جنوبی بنا بر تأکید رئیس‌جمهور، در تخصیص اعتبارات و پیگیری طرح‌های زیرساختی از توجه ویژه برخوردار خواهند بود.

برچسب ها: خسارت جنگ ، حمله دشمن
خبرهای مرتبط
خسارت جنگ تحمیلی به ۲ اثر ثبت ملی آذربایجان شرقی
معاون اقتصادی استانداری خوزستان:
میزان خسارت جنگ به صنایع فولاد و پتروشیمی خوزستان برای جذب اعتبار کارشناسی می‌شود
خسارات ۲۳ میلیارد تومانی واحد‌های مسکونی و تجاری سمنان در حملات دشمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حذف یارانه برق مشترکان متخلف در دست بررسی است
برق مناطق جنوبی کشور از محل صرفه جویی مردمی حفظ شده‌ است
برق صرفه‌جویی‌شده به مناطق جنوبی اختصاص می‌یابد
عملیات اجرایی ساخت سالن مسافری فرودگاه بوشهر آغاز می‌شود
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مدار تولید در دستور کار است
تخصیص اعتبارات بازسازی راه و مسکن، حوزه جنوب مورد توجه ویژه هستند
آخرین اخبار
تخصیص اعتبارات بازسازی راه و مسکن، حوزه جنوب مورد توجه ویژه هستند
عملیات اجرایی ساخت سالن مسافری فرودگاه بوشهر آغاز می‌شود
برق صرفه‌جویی‌شده به مناطق جنوبی اختصاص می‌یابد
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مدار تولید در دستور کار است
برق مناطق جنوبی کشور از محل صرفه جویی مردمی حفظ شده‌ است
حذف یارانه برق مشترکان متخلف در دست بررسی است
دشمن سبعانه زیرساخت‌های گاز را مورد هدف قرار داده است/ دانش برپایی مجدد تأسیسات را داریم
بوشهر مورد تهاجم هوایی قرار گرفت
حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا به شهرهای ایران؛ یک شهید و چند مجروح در حمله به تبریز