باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق دوشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن ۸۳۲ واحدی بوشهر اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و خسارتهای واردشده، برنامهریزی برای بازسازی و تکمیل پروژهها بر پایه میزان نیاز و فوریت انجام میشود.
وی افزود: در سفر به استانهای جنوبی، از جمله هرمزگان و بوشهر، پروژههای آسیبدیده و طرحهای آماده افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی در حوزه راه و مسکن بررسی میشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید از سایت نهضت ملی مسکن در بوشهر گفت: آمادهسازی این اراضی با پیگیری استاندار بوشهر، حمایت اعتباری ستاد و تلاش سازمان ملی زمین و مسکن پیشرفت قابلتوجهی داشته است.
صادق ادامه داد: همزمان با تکمیل عملیات بسترسازی، ساخت بیش از ۸۰۰ واحد مسکونی در این سایت آغاز شد و در برازجان نیز بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی به بهرهبرداری میرسد.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم پروژههای عمرانی بیان کرد: پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی در دوره جنگ نیز پای کار بودهاند و بازسازی و بازگشایی مسیرها را آغاز کردهاند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: استانهای جنوبی بنا بر تأکید رئیسجمهور، در تخصیص اعتبارات و پیگیری طرحهای زیرساختی از توجه ویژه برخوردار خواهند بود.