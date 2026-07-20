شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز دوشنبه اعلام کرد پرواز‌های خود به ریاض و دبی تا ۲۷ ژوئیه را به دلیل «وضعیت امنیتی منطقه» به حالت تعلیق درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایر فرانس پرواز‌های خود به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را تا ۲۴ ژوئیه و پرواز‌های خود به دبی را تا ۲۷ ژوئیه به حالت تعلیق درآورده است.

پرواز‌های این شرکت به بیروت در لبنان نیز تا ۲ اوت متوقف خواهند ماند.

در بیانیه‌ای در وب‌سایت این شرکت هواپیمایی آمده است: «به دلیل وضعیت امنیتی منطقه و محدودیت‌هایی که ممکن است برخی از حریم‌های هوایی را تحت تأثیر قرار دهد.»

پیشتر، یک منبع امنیتی اسرائیلی مدعی شد ایالات متحده در حال آماده شدن برای تشدید عملیات نظامی خود علیه ایران در روز‌های آینده است.

طبق گزارش‌ها، برنامه‌های عملیاتی آماده و منتظر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد مراحل بعدی هستند. در عین حال، همین گزارش ادعا می‌کند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حال برگزاری یک جلسه امنیتی محدود در مورد تحولات این درگیری است. در حالی که ایالات متحده فعلاً اسرائیل را از عملیات فعال دور نگه داشته است، این منبع ادعا می‌کند که این دو متحد همچنان در حال تبادل اطلاعات و برنامه‌ریزی عملیاتی هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شرکت ایرفرانس ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
حادثه دریایی در آب‌های امارات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آخرین اخبار
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای کاهش تنش؛ بازگشت ایران و آمریکا به مواضع پیش از ۹ ژوئیه
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
روبیو: سفر رئيس جمهور چين به واشنگتن در ماه سپتامبر طبق برنامه انجام مى شود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای