باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایر فرانس پروازهای خود به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را تا ۲۴ ژوئیه و پروازهای خود به دبی را تا ۲۷ ژوئیه به حالت تعلیق درآورده است.
پروازهای این شرکت به بیروت در لبنان نیز تا ۲ اوت متوقف خواهند ماند.
در بیانیهای در وبسایت این شرکت هواپیمایی آمده است: «به دلیل وضعیت امنیتی منطقه و محدودیتهایی که ممکن است برخی از حریمهای هوایی را تحت تأثیر قرار دهد.»
پیشتر، یک منبع امنیتی اسرائیلی مدعی شد ایالات متحده در حال آماده شدن برای تشدید عملیات نظامی خود علیه ایران در روزهای آینده است.
طبق گزارشها، برنامههای عملیاتی آماده و منتظر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد مراحل بعدی هستند. در عین حال، همین گزارش ادعا میکند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حال برگزاری یک جلسه امنیتی محدود در مورد تحولات این درگیری است. در حالی که ایالات متحده فعلاً اسرائیل را از عملیات فعال دور نگه داشته است، این منبع ادعا میکند که این دو متحد همچنان در حال تبادل اطلاعات و برنامهریزی عملیاتی هستند.
منبع: الجزیره