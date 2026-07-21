رئیس پلیس راه استان خوزستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه اربعین در محور‌های برون شهری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حدیث ابراهیمی پور؛ سرهنگ سعید حسنوند رییس پلیس راه خوزستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به افزایش حجم تردد زائرین و پیشگیری از وقوع هر گونه حادثه ناگوار برای این عزیزان، ممنوعیت تردد انواع تریلی و کامیون در محور اهواز خرمشهر و بالعکس از ساعت ۰۷۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۳۱ تیرماه تا پایان روز جمعه ۱۶ مردادماه اعمال می شود و محور اهواز- آبادان به خرمشهر بعنوان مسیر جایگزین تعیین می گردد.

وی افزود: ک تردد انواع کامیون، تریلی و اتوبوس از ساعت ۰۷۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۳۱ تیرماه تا پایان روز جمعه ۱۶ مردادماه در محور الوان(عبدالخان) به بستان و بالعکس ممنوع و محور اهواز- سوسنگرد -بستان بعنوان مسیر جایگزین معرفی می گردد.

سعید حسنوند ، این محدودیت ها را در راستای حفظ امنیت تردد زایرین اربعین و سایر کاربران ترافیکی دانستهچ و از کلیه رانندگان خواست تا ضمن احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی از محدودیت های اعمال شده تبعیت نمایند.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، اربعین حسینی
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