باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی با بیان اینکه سلامت و آرامش دانش آموزان خط قرمز ما است گفت: تقریبا هر روز جلسه داریم و وضعیت کشور را رصد می‌کنیم، با مدیران کل استان‌ها و استانداران ۴ استان درگیر جنگ مشورت می‌کنیم، اگر شرایط به گونه‌ای باشد ک بتوان امتحان داد، قطعا به نفع دانش آموزان، خانواده‌ها و همه خواهد بود که امتحانات نهایی را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه با تحلیل و بررسی ک شب گذشته انجام دادیم، امتحان روز سه شنبه را در تمام استان‌های کشور به استثنای هرمزگان برگزار می‌کنیم، افزود: این نظر مشورتی بود که از خود استان‌ها گرفتیم.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: بررسی‌ها در استان خوزستان نشان داد که می‌توانیم امتحانات را برگزار کنیم.

منبع: ایسنا