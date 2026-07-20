ستاد عالی آزمون‌ها درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه و پایه دوازدهم در روز یکم مرداد، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد عالی آزمون‌ها درباره برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه و پایه دوازدهم در روز یکم مرداد، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته های تحصیلی، در روز چهارشنبه، مورخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۵ در همه استان های کشور، بجز استان هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی، برگزار خواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ضمن امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه، یکم مردادماه ۱۴۰۵ در تمامی استان‌های کشور، از جمله در استان هرمزگان مطابق برنامه برگزار می‌شود.

برچسب ها: امتحان نهایی ، لغو آزمون
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