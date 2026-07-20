باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی، شامگاه امشب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به بازتاب حضور پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای نجف و کربلا، این رویداد را دارای پیامهای مهم برای ملت ایران، جهان اسلام، جریان مقاومت و آزادگان جهان دانست و اظهار داشت: این حضور باشکوه، در مقابل، پیام ناامیدی و شکست برای دشمنان ایران اسلامی بود.
وی با بیان اینکه این رخداد از منظر سیاسی و راهبردی قابل تحلیل است، افزود: مدعیان قدرت جهانی حتی امکان حضور عادی در منطقه را ندارند، در حالی که استقبال از رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، جلوهای از جایگاه جمهوری اسلامی ایران و عمق پیوند ملتهای منطقه با ایران بود.
باقری پیشنهاد کرد دستگاه دیپلماسی این رویداد را به یک مناسبت ماندگار برای تحکیم روابط ایران و عراق تبدیل کند و گفت: همانگونه که استقبال گسترده از رهبر شهید در سفر دوران ریاست جمهوری ایشان به پاکستان ظرفیت تبدیل شدن به یک مناسبت مشترک میان دو ملت را دارد، مراسم تشییع باشکوه ایشان در عراق نیز میتواند به نمادی از پیوند راهبردی دو ملت و دو کشور تبدیل شود.
تشییع رهبر شهید؛ نمایش عمق راهبردی ایران در منطقه
معاون شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه این رویداد، جایگاه ولایت و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را به نمایش گذاشت، تصریح کرد: جمهوری اسلامی باید بتواند این سرمایههای اجتماعی و سیاسی را در عرصه دیپلماسی به فرصتهای ماندگار تبدیل کند.
وحدت ملی و جهاد تبیین؛ مهمترین پیام رهبر انقلاب
باقری با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی، مهمترین محور آن را وحدت ملی دانست و اظهار کرد: کلیدواژه «اتحاد مقدس» که رهبر شهید انقلاب اسلامی از آن استفاده کردند، راهبردیترین مفهوم برای ساماندهی جامعه در شرایط مواجهه با دشمن است.
وی افزود: وحدت امری دستوری و تحمیلی نیست، بلکه باید بر پایه آگاهی و اقناع عمومی شکل بگیرد. مردم امروز پرسشها، ابهامات، پیشنهادها و دغدغههایی دارند و مسئولان موظفند به این مطالبات پاسخ دهند تا زمینه سوءاستفاده دشمن از خلأهای اطلاعاتی و جنگ روانی از بین برود.
معاون شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: رسانهها، مسئولان و همه دستگاههای ذیربط باید با روشهای مختلف، زمینه اقناع افکار عمومی را فراهم کنند تا انسجام ملی حفظ و تقویت شود.
در جمهوری اسلامی درباره مسائل راهبردی دوگانگی وجود ندارد
باقری در ادامه با اشاره به برخی ادعاهای مقامهای آمریکایی درباره وجود اختلاف در ساختار تصمیمگیری ایران گفت:آمریکاییها تلاش میکنند اینگونه القا کنند که در جمهوری اسلامی درباره مسائل کلان، بهویژه سیاست خارجی و موضوع آمریکا، دوگانگی وجود دارد، در حالی که چنین برداشتی کاملاً نادرست است.
وی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران در موضوعات راهبردی، بهویژه جنگ، صلح، سیاست خارجی و مواجهه با آمریکا، همه بر اساس رهنمودها و سیاستهای رهبر معظم انقلاب حرکت میکنند و این هم جایگاه قانونی و هم شأن شرعی ولایت فقیه است.آمریکا دشمن قطعی ملت ایران است
معاون شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رهبر انقلاب در پیام خود ویژگیهای آمریکا را بهصراحت تبیین کردهاند، گفت: آمریکا دشمن ملت ایران و همان «شیطان بزرگ» است که امام خمینی(ره) از آن یاد کردند.باقری افزود: برخی تلاش میکنند این واقعیت را کمرنگ جلوه دهند، در حالی که شناخت صحیح دشمن، شرط تحقق وحدت ملی و شکلگیری صفآرایی واحد در برابر تهدیدات است.
واشنگتن سابقهای طولانی در نقض تعهدات دارد
وی با اشاره به عملکرد آمریکا در قبال تعهدات خود اظهار داشت: نقض عهد آمریکا تنها به یک موضوع محدود نبوده و این کشور در موضوع آزادسازی داراییهای ایران، آتشبس لبنان و سایر تعهدات خود نیز سابقه روشنی از بدعهدی دارد.
باقری ادامه داد: آمریکاییها همواره پس از هر توافق، با طرح مطالبات جدید و زیادهخواهی، تلاش میکنند امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرند؛ روشی که در برجام نیز تجربه شد.
ایران زیر بار زیادهخواهی آمریکا درباره تنگه هرمز نرفت
معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا تلاش کرد پس از توافقات قبلی، درباره تنگه هرمز نیز مطالبات تازهای را مطرح کند، اما جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه در برابر این زیادهخواهی ایستاد و اجازه نداد چارچوب جدیدی بر کشور تحمیل شود.
وی تأکید کرد: ایستادگی ایران در این موضوع، مانع از تحقق سناریوی آمریکا برای تحمیل خواستههای جدید شد.تنگه هرمز مسئله امنیت ملی ایران استباقری با بیان اینکه موضوع تنگه هرمز صرفاً یک مسئله اقتصادی یا تجاری نیست، اظهار داشت: این موضوع مستقیماً با امنیت ملی، حاکمیت ملی و مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد.
وی افزود: پس از تجاوز آمریکا به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی، طبیعی است که ایران همه ابزارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین تهدیدهایی به کار گیرد.
توان نیروهای مسلح، آمریکا را به عقبنشینی وادار کرد
معاون شورای عالی امنیت ملی با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: فرماندهان و مجموعه نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و قرارگاه خاتمالانبیا(ص) با طراحی دقیق راهبردها و تاکتیکهای نظامی، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: پس از آنکه این توانمندی برای آمریکا آشکار شد، واشنگتن نتوانست اهداف خود را محقق کند و جمهوری اسلامی نیز با ایستادگی هوشمندانه، اجازه نداد آمریکاییها از نقض تعهدات خود برای تحمیل مطالبات جدید علیه ایران سوءاستفاده کنند.
ترامپ بچهسوسول نیویورکی است
وی افزود: این سؤال مطرح است که کدامیک از رؤسای جمهور آمریکا، که مدعی هستند کشورشان ابرقدرت دنیاست و همه اهرمها و ابزارهای قدرت را در اختیار دارد، جرأت دارند در کشوری مانند عراق حضور پیدا کنند و ببینند چه اتفاقی رخ میدهد؟
باقری عنوان کرد: بوشِ پسر، که از او با عنوان «لات تگزاس» یاد میشد، وقتی به عراق آمد، در داخل ساختمان نخستوزیری عراق، لنگه کفش، هدیه مردم عراق به او بود. معاون شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: حالا ترامپ، که از او با عنوان «بچهسوسول نیویورک» یاد میشود، اساساً جرأت نکرده وارد چنین عرصههایی شود.
آمریکا میخواهد از جنگ و مذاکره همزمان امتیاز بگیرد
باقری با بیان اینکه راهبرد آمریکا استفاده همزمان از فشار نظامی و مذاکره برای تحمیل خواستههای خود است، اظهار داشت: آمریکاییها تلاش میکنند در عرصه سخت فشار وارد کنند تا در عرصه نرم و مذاکرات دستاورد به دست آورند و امیدشان این است که در فضای تنش نظامی، باب مذاکراتی را باز کنند تا از ترکیب این دو، اهدافی را که پیشتر محقق نکردهاند، دنبال کنند.
وی افزود: البته با توجه به هوشمندی طرف ایرانی، آنها هرگز نخواهند توانست از این دوگانه سوءاستفاده کنند و ناچارند یکی از این دو مسیر را انتخاب کنند.
مذاکرات پس از جنگ در شرایط متفاوتی نسبت به گذشته انجام شد
معاون شورای عالی امنیت ملی با مرور روند مذاکرات ایران و آمریکا گفت: مذاکرات در سالهای اخیر همواره در فضای تهدید انجام شده است؛ چه در مقطع آغاز دولت ترامپ و ارسال نامه تهدیدآمیز وی، چه در دورهای که تهدید فعال شدن سازوکار اسنپبک مطرح بود و چه در آستانه جنگ اخیر.
باقری تصریح کرد: تفاوت مذاکرات پس از جنگ تحمیلی اخیر با دورههای قبل این است که این مذاکرات پس از یک پیروزی راهبردی و میدانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و همین موضوع شرایط جدیدی را رقم زده است.دیپلماسی باید بر پایه دستاوردهای میدان حرکت کندوی با تأکید بر اینکه دیپلماسی کشور باید متناسب با دستاوردهای میدانی طراحی شود، گفت: امروز نیازمند تحول در نگاه دیپلماسی هستیم تا بتوانیم با اتکا به موفقیتهای به دست آمده در میدان، اهداف و برنامههای سیاست خارجی را پیش ببریم.باقری افزود: اگر مذاکراتی در آینده شکل بگیرد، باید بر مبنای ناکامیهای آمریکا در تحقق اهدافش باشد، نه بر اساس زیادهخواهیهای واشنگتن.
صیانت از تنگه هرمز تعیینکننده آینده است
معاون شورای عالی امنیت ملی، صیانت از دستاوردهای جنگ اخیر را مهمترین اولویت کشور دانست و اظهار کرد: مهمترین دستاورد این جنگ، تثبیت جایگاه تنگه هرمز به عنوان یکی از مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وی تأکید کرد: تنگه هرمز صرفاً یک ابزار نیست، بلکه یکی از مؤلفههای قدرت ملی ایران است و جمهوری اسلامی هرگز از این مؤلفه قدرت چشمپوشی نخواهد کرد.
جنگ اخیر معادلات منطقه را تغییر داد
باقری با اشاره به پیامدهای منطقهای جنگ اخیر گفت: تحولات پس از جنگ، بسیاری از محاسبات پیشین را تغییر داد و شرایطی غیرقابل پیشبینی برای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ایجاد کرد.
وی افزود: در این مقطع، شکافهایی میان آمریکا و برخی شرکای اروپایی و همچنین اختلافاتی میان کشورهای منطقه شکل گرفت و برخلاف جنگهای گذشته، اجماع کاملی در حمایت از سیاستهای واشنگتن وجود نداشت.
مدیریت دولت و رشادت نیروهای مسلح، زمینهساز دستاوردهای سیاسی شد
معاون شورای عالی امنیت ملی با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح و دولت، خاطرنشان کرد: رشادتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همراه با مدیریت مناسب دولت در عرصه سیاسی و دیپلماتیک، موجب شد فضای منطقهای به نفع ایران تغییر کند و زمینه همگرایی بیشتر کشورهای دوست با جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. وی تأکید کرد که ریشه اصلی این دستاوردها، مقاومت و توانمندی نیروهای مسلح در میدان بود.
منبع: فارس