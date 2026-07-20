فرمانده نیروی قدس سپاه در پی انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس پیام تبریک صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در پی انتخاب دکتر خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس پیام تبریک صادر کردند.

متن کامل پیام سردار قاآنی به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریک انتخاب دکتر خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، باید این انتخاب را به شخصیت‌های بزرگ حاضر در حماس و نیز همه رزمندگان این جریان عظیم مقاومت اسلامی تبریک گفت.

آنان با انتخاب شخصیتی که نماد مقاومت و شهادت است، بار دیگر اثبات کردند که همچنان بر استمرار مسیر مقاومت اسلامی تأکید دارند.

رژیم صهیونیستی ناگزیر است بپذیرد که با وجود همه جنایت‌هایی که مرتکب شده، نه تنها نتوانسته است مقاومت را متوقف کند، بلکه مقاومت اسلامی امروز قوی‌تر از همیشه، مسیر عزت‌مندانه خود را ادامه خواهد داد.

برچسب ها: سردار قاآنی ، جنبش حماس
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