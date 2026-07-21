باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در پیامی در حساب کاربری خود در سانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: رهبری کشوری چون ایالات متحده بیش از نمایش قدرت، لفاظی‌های تهاجمی، منافع شخصی یا بی‌اعتنایی به هزینه‌های انسانی نیازمند شناخت تاریخ، احترام به حاکمیت ملت‌ها و توانایی مدیریت بحران‌های راهبردی است.

این پیام می‌افزاید: اعتبار یک قدرت بزرگ نه با پروپاگاندا بلکه با ظرفیت آن برای یافتن راه‌حل‌های پایدار و مسئولانه سنجیده می‌شود.

در ادامه این پیام آمده است: در مورد تنگه هرمز نیز واقعیت‌های ژئوپلیتیکی را نمی‌توان نادیده گرفت. این آبراه پیش از تشدید تنش‌ها نیز برای کشتیرانی بین‌المللی باز بود و تداوم سیاست فشار، تهدید و نادیده گرفتن حقوق و منافع مشروع ایران، راه‌حلی برای تضمین امنیت آن ایجاد نخواهد کرد.

این پیام می‌افزاید: هر مسیر پایدار به سوی ثبات، مستلزم پذیرش این واقعیت است که تعامل با ایران تنها بر پایه احترام متقابل و نه زبان تهدید و تحقیر امکان‌پذیر است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در پایان این پیام نوشت: هم‌زمان، شهروندان آمریکایی نیز حق دارند از رهبران خود بپرسند که هزینه‌های انسانی این سیاست‌ها چه دستاورد ملموسی برای امنیت و منافع ملی ایالات متحده داشته است و آیا به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی با منافع اعلام‌شده واشنگتن تناسب دارد یا خیر.