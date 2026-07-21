باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان که با حضور وزیر نیرو و استاندار خوزستان برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: ایران با داشتن ریشه‌های عمیق تمدنی و تاریخی هزاران‌ساله شکست‌ناپذیر است؛ همان‌گونه که در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس نیز سرفراز بیرون آمدیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: ما در جنگ زندگی می‌کنیم و باید با مدیریت صحیح، از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم؛ دشمن به دنبال ایجاد ناترازی و ناامیدی است، اما ایران با تکیه بر رهبری واحد، این مسیر را پشت سر خواهد گذاشت.

وی در ادامه مدیریت مصرف انرژی را از الزامات کنونی کشور دانست و افزود: ما نیازمند مدیریت واقعی مصرف آب، برق، گاز و حتی فرآورده‌های نفتی هستیم؛ ناترازی‌هایی که در بخش گاز و برق داریم، باید با برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی رفع شود.

قائم‌پناه با اشاره به شرایط خاص استان‌های جنوبی کشور تصریح کرد: در استان‌های جنوبی با هوای بالای ۵۰ درجه و هم‌زمانی با شرایط جنگی مواجه هستیم؛ لذا تأمین برق و گاز در این مناطق باید در اولویت باشد و خاموشی‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تسریع در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: صادرات نفت و پتروشیمی ما محدود شده، اما با تکیه بر توان مهندسان و کارگران، دوباره این صنایع را احیا خواهیم کرد؛ چرخ‌های تولید باید به حرکت درآید و اشتغال حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ اقدام مهمی در کشور بدون اذن رهبری امکان‌پذیر نیست؛ جنگ، مذاکره یا هر تصمیم کلانی باید با نظر ایشان همراه بوده و این نه تنها قانونی، بلکه شرعی است.

قائم‌پناه در پایان با تقدیر از خدمات کادر درمان، مهندسان و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: همه ما باید حول محور رهبری وحدت داشته باشیم و از تفرقه بپرهیزیم؛ ایران اسلامی باید آباد و آزاد باشد و ان‌شاءالله با همت همگانی، شاهد آبادانی و آزادی ایران خواهیم بود.