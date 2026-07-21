باشگاه خبرنگاران جوان- حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صدای چند انفجار در بندرعباس، سیریک و قشم به گوش رسیده که موضوع در حال بررسی میدانی است.

براساس گزارش‌های رسیده طی یکساعت گذشته صدای انفجار در سیریک حوالی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه برای دومین بار شنیده شد.

صدای انفجار در بندر لنگه نیز در ساعت ۳۵ دقیقه بامداد شنیده شد.

هنوز هیچ‌یک از نهاد‌های رسمی درباره علت یا ماهیت این انفجار‌ها موضع رسمی اعلام نکرده‌اند.

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