واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا

پلیس به فیک نیوزها و بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا در خصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان به‌ عنوان اظهاراتِ جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده است.

همچنین فیک نیوزهایِ متعددی با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص موضوعاتِ پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است. 

مجددا تأکید می‌گردد که این محتواها تماما جعلی و ساخته هوش مصنوعی یا تکراری و بازنشر از زمان‌های گذشته بوده و شهروندان گرامی صرفا اخبار و اطلاعات پلیس را از وب‌گاه خبری پلیس یا مراجع رسمی خبری در کشور دنبال نمایند.

برچسب ها: پلیس فراجا ، سخنگوی پلیس
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