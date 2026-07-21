واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا

با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا در خصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان به عنوان اظهاراتِ جدید در برخی رسانهها منتشر شده است.
همچنین فیک نیوزهایِ متعددی با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص موضوعاتِ پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکههای اجتماعی مشاهده شده است.
مجددا تأکید میگردد که این محتواها تماما جعلی و ساخته هوش مصنوعی یا تکراری و بازنشر از زمانهای گذشته بوده و شهروندان گرامی صرفا اخبار و اطلاعات پلیس را از وبگاه خبری پلیس یا مراجع رسمی خبری در کشور دنبال نمایند.