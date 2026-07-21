دادستان اندیمشک گفت: یک بلاگر به‌دلیل انتشار ویدئوی اهانت‌آمیز به مقدسات دینی در فضای مجازی دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-حسن سپهوند، دادستان شهرستان اندیمشک، گفت: یک فرد به اصطلاح بلاگر با طراحی و اجرای یک مصاحبه هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی‌شده در بازار اندیمشک، محتوای مذکور را تولید و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود.

وی با بیان اینکه انتشار این ویدئو موجب جریحه‌دار شدن احساسات و اعتقادات مذهبی مردم شد، افزود: در پی واکنش‌ها و مطالبات گسترده مردمی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قضایی قرار گرفت و متهم دستگیر شد.

دادستان اندیمشک با تأکید بر اینکه اهانت به مقدسات دینی و مذهبی و خدشه‌دار کردن اعتقادات مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام هنجارشکنانه و قانون‌شکنانه در بستر فضای حقیقی و یا مجازی با قاطعیت، سرعت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان در این حوزه نخواهد داشت.

سپهوند در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و تصمیمات لازم بر اساس قانون اتخاذ خواهد شد.

برچسب ها: بلاگر ، دستگیری
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