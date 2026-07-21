\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u06af\u0641\u062a:\u0635\u062f\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u062f \u062e\u0628\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u060c \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f: \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0645\u0647\u0631