فرماندار بوشهر گفت: صدا‌های شنیده شده در بوشهر مربوط به فعالیت سامانه‌های پدافندی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد مظفری فرماندار بوشهر گفت:صدا‌هایی که امشب در بوشهر شنیده شده مربوط به فعالیت سامانه‌های پدافندی است.

وی با رد خبر‌های منتشر شده مبنی بر انفجار، تاکید کرد: تاکنون اصابتی در بوشهر گزارش نشده است.

منبع: مهر

برچسب ها: پدافند ، نیروگاه اتمی بوشهر
خبرهای مرتبط
خسارت یک همتی در حمله دشمن به تأسیسات هواشناسی بوشهر
حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت
پدافند هوایی بر فراز نیروگاه بوشهر، آغاز رزمایش پیامبر اعظم (ص) بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرماندار بوشهر: انفجار و آتش‌سوزی در جزیره خارگ روی نداده است
آخرین اخبار
فرماندار بوشهر: انفجار و آتش‌سوزی در جزیره خارگ روی نداده است
۳ نقطه در استان بوشهر مورد تهاجم دشمن قرار گرفت