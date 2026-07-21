باشگاه خبرنگاران جوان-حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران روز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان گفت: ادای دین به مردم صبور خوزستان، وظیفه مجموعه مدیریت بحران است و تمام تلاش ما بر این است تا با تسریع در روند اجرایی، وضعیت مطلوبی برای آسیب‌دیدگان فراهم شود.

وی با بیان اینکه گزارش‌های میدانی از منازل و اماکن خسارت‌دیده در ستاد ملی بازسازی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی‌ها مشخص شده و در این خصوص تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده است که انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه با تخصیص به‌موقع اعتبارات، روند عملیاتی شدن این تصمیمات را طبق برنامه زمان‌بندی تضمین کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: در نقشه راه بازسازی، مسکن مردم در صدر اولویت‌ها قرار دارد و پس از آن، به‌ترتیب تامین لوازم خانگی، خودرو، مراکز تجاری و بخش‌های صنعت و کشاورزی در دستور کار قرار خواهند گرفت.

ساجدی‌نیا با اشاره به آغاز اقدامات اجرایی از بیستم فروردین‌ماه، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما همواره مردم هستند و فرآیند بازسازی‌ها بر اساس جمع‌بندی دقیق خسارت‌ها و اولویت‌بندی صورت‌گرفته، به‌سرعت پیگیری خواهد شد.

وی در پایان، از تلاش‌های واحد‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان خوزستان برای مدیریت شرایط موجود قدردانی کرد.