باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد سهشنبه، در ادامه تجاوزات هوایی رژیم آمریکا علیه استانهای مختلف کشور، شیراز، چابهار، آبدانان، بندرعباس و قشم مورد حمله قرار گرفت.
حملات بامدادی دشمن به شیراز؛ پرتابه دشمن به ارتفاعات اصابت کرد
بامداد سهشنبه، در تداوم تجاوزات هوایی رژیم آمریکا علیه استانهای مختلف کشور، یک فروند پرتابه جنگی به سمت یکی از ارتفاعات شهر شیراز شلیک شد.
جزئیات کامل این حادثه و میزان خسارتهای احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد.
شنیدهشدن صدای انفجار در مناطقی از هرمزگان
حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صدای چند انفجار در بندرعباس، سیریک و قشم به گوش رسیده که موضوع در حال بررسی میدانی است.
براساس گزارشهای رسیده طی یکساعت گذشته صدای انفجار در سیریک حوالی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه برای دومین بار شنیده شد.
صدای انفجار در بندر لنگه نیز در ساعت ۳۵ دقیقه بامداد شنیده شد.
هنوز هیچیک از نهادهای رسمی درباره علت یا ماهیت این انفجارها موضع رسمی اعلام نکردهاند.
از شهروندان خواسته میشود از انتشار هرگونه شایعه یا محتوای تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
شنیده شدن صدای چند انفجار در جنوب سیستان و بلوچستان
علیرضا نورا فرماندار ویژه چابهار از شنیده شدن صدای انفجار در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهرهای کنارک و چابهار خبر داد.
بر اساس منابع محلی تاکنون صدای حداقل ۱۴ انفجار در نقاط مختلف شهرهای چابهار و کنارک شنیده شده است.
هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
تجاوز دشمن به آبدانان
بهزاد نورمحمدی اظهار کرد دشمن آمریکایی با پرتاب دو موشک به نقطهای غیر نظامی در کوههای اطراف آبدانان حمله کرد.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.
نورمحمدی یادآور شد: نیروهای امدادی به محل اعزام شده و مشغول بررسی دقیق ابعاد تجاوز دشمن هستند.