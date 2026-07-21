سرمربی تیم ملی فوتبال درباره انتقادات وارد شده به او و بازیکنان تیم ملی در جام جهانی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال درباره نتایج تیم ملی فوتبال اظهار کرد: ما شرمنده مردم شدیم و من برای سومین بار از آنها عذرخواهی می‌کنم. نقد کنید، چه مشکلی دارد هر شخصی دوست داشت تماس بگیرد، من حاضرم نقد‌ها را بشنوم. معتقدم فوتبال بدون ایراد، زیبایی‌های خودش را از دست می‌دهد. من در مراسم‌های مختلف و حتی در فضای مجازی نیز اعلام کردم که شرمنده مردم هستیم، چرا که می‌توانستیم در جام جهانی و جام ملت‌ها، مردم را بیشتر خوشحال کنیم.

قلعه‌نویی با تاکید بر تفاوت میان نقد محترمانه و تخریب غیرمنصفانه تصریح کرد: به نظر من تفاوت میان نقد و تخریب، یک کلیدواژه بسیار مهم است. برای مثال، آقای حمید استیلی انتقاد کرد؛ اگرچه به نظر من آن انتقاد صحیح نبود، اما ادبیاتش درست بود و از مرز ادب خارج نشد. آیا لوده‌بازی و رفتار‌های سخیف به فوتبال ما کمک می‌کند من این را می‌خواهم بگویم که بیایند و نقد فنی کنید.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: ما بیانیه دادیم و نشست برگزار کردیم؛ اگر کسانی که ادعای عشق به ایران دارند، دلسوز هستند، چرا در آن جلسات مشورتی شرکت نکردند؟ ما با بزرگانی همچون فرکی و جلالی مشورت داشتیم، اما بسیاری از مدعوین دعوت ما را نپذیرفتند.

او افزود: متأسفانه برخی افراد که ادعای وطن‌پرستی دارند، در واقع بی‌وطن و ایران‌فروش هستند و به دنبال تخریب جایگاه تیم ملی حرکت می‌کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: گروه ما ۶ ماه روی کمپ‌های فیفا در سه منطقه مطالعه کرد. بلافاصله پس از قرعه‌کشی، با نبی و سایر همکاران به منطقه رفتیم و هتل‌ها و کمپ‌ها را ارزیابی کردیم.

او درباره تغییر ناگهانی تصمیمات فیفا افزود: در حالی که ما کمپ انتخابی خود را در آمریکا با دقت انتخاب کرده بودیم، ایمیلی از فیفا دریافت کردیم مبنی بر اینکه این کمپ به تیم دیگری واگذار شده است. به ما گفتند باید به کمپی در تیخوانا برویم؛ این نشان می‌داد که همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده بود.

قلعه‌نویی گفت: ما را مانند اسرا به مالاگا بردند؛ در هواپیمایی که برق صندلی‌های آن قطع بود. پس از آن، سیزده ساعت پرواز پرفشار را تا تیخوانا تحمل کردیم. شرایط آب و هوایی کمپ اجباری نیز بسیار نامناسب بود، اما ما چاره‌ای نداشتیم و حق انتخاب از ما گرفته شده بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: آیا اگر می‌آمدم و گلایه می‌کردم و به رئیس‌جمهور، وزیر ورزش یا فدراسیون فوتبال فشار می‌آوردم، وضعیت بهتر می‌شد؟ یا باید مشکلات را درون‌سازمانی حل می‌کردیم و به مردم امید می‌دادیم؟ فرق ما با برخی منتقدان این بود که با هر شرایطی جلو رفتیم و به جای ناامید کردن مردم، بر حل مشکلات تمرکز کردیم.

او با انتقاد از منتقدانی که بدون مطالعه لب به اعتراض می‌گشایند، گفت: تیم ملی پتانسیل کسب نتایج بهتری را داشت، اما شرایط غیرعادی پیرامون تیم، مانع از تحقق کامل اهداف شد.

قلعه نویی درباره دلایل نبودنش در ایام جنگ تحمیلی گفت: من برای گرفتن روادید آمریکا به دبی رفتم. من در آنجا ۲ بازی تراکتور و شباب الاهلی را دیدم و روز شنبه، جنگ شد. بعضی‌ها بی وجدان هستند و من به خاطر اینکه پرواز‌ها بسته بودند در دبی ماندم. من ۱۵ روز در دبی بودم و کار به جایی رسید که داشت روادید ما نیز تمام می‌شد و هر بار پرواز ما از دبی به ترکیه لغو شد. یک ماشین به ما دادند تا به عمان برویم و از آنجا به استانبول برویم، اما پروازمان لغو شد. به هر حال به آنتالیا رفتیم و تدارک لازم برای حضور تیم ملی در اردوی ترکیه را فراهم کردیم تا در آنجا تمرین کنیم.

قلعه نویی درباره مشکلات حضور در آمریکا اظهار کرد: از آقای الهویی می‌پرسیدند کیف شما چه رنگی است، یک آقایی فارسی صحبت می‌کرد و می‌گفت نگران نباشید و نترسید که من گفتم چرا باید بترسیم؟ ما را مثل اسرا در حالی که برق صندلی‌های هواپیما قطع بود، به جام جهانی بردند.

قلعه نویی بیان کرد: ما ۳ دستاورد بسیار بزرگ در جام جهانی داشتیم. اول از همه مظلومیت ایران را به گوش دنیا رساندیم. دوم اینکه تمام مردم ایران در آمریکا با هر نگرشی، متحد و حامی ما شدند. بازی با نیوزلند بچه‌ها یک ربع دور استادیوم چرخیدند و تشویق شدند. سوم اینکه فوتبالی بازی کردیم که درونش یک ثبات قابل دفاعی وجود دارد. آبروی فوتبال ایران را نبردیم. کی روش رفیق من است، اما مقابل انگلیس ۶ گل خورد!

او در واکنش به اتهام وارده به گرفتن پول از بازیکنان برای حضور در تیم ملی فوتبال گفت: اگر کسی یک سند ارائه بدهد که بازیکنی پول داده تا به تیم ملی دعوت بشود، من را در آزادی اعدام کنند.

قلعه نویی بیان کرد: مقابل نیوزیلند در اجرای تاکتیک به دلیل اشتباهات من و خستگی بازیکنان موفق نبودیم. نه قهرمان شدیم و نه آبروی فوتبال ایران را بردیم! بعضی‌ها در برنامه‌هایشان به مهمان خط می‌دهند. مسلمان‌های واقعی مهمان‌های خارجی برنامه بودند.

قلعه‌نویی در واکنش به اینکه پیرترین تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی برده است، اظهار کرد: هیچ‌کس اندازه من جوان‌گرایی بلد نیست.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره پاداش‌های تیم‌ملی فوتبال ایران گفت: پولی بوده که خودمان به خاطر صعود به جام جهانی درآوردیم. اگر ما صعود نمی‌کردیم این پول را به دست نمی‌آوردیم. پاداش صعود تیم ملی ١٠ میلیون دلار بود و ٢٠ درصد پاداش صعود تیم ملی را پاداش گرفتیم. همچنین خودم گفتم که کادر فنی ٨ درصد و بازیکنان ١٢ درصد بگیرند؛ درحالی که کی روش ١٠ درصد گرفت. در مصوبه فدراسیون فوتبال هر مساوی جام جهانی ١۶ هزار دلار پاداش سرمربی است و قرارداد من با فدراسیون ٣٠ میلیارد بوده است.

قلعه نویی درباره اینکه تاکنون ۷۰ میلیارد پاداش به او و اعضای تیم ملی فوتبال داده شده است، بیان کرد: هنوز همه پاداش ما را نداده‌اند. پاداش زمانی ارزش دارد که همان لحظه پرداخت شود. من پاداش خودم را دلاری دریافت نکردم و ریالی گرفتم که در این موضوع ضرر کردم. همچنین از خودگذشتگی کردم و گفتم که اول پاداش بازیکنان را واریز کنید. این صحبت‌ها کار همان افرادی است که می‌گویند شما به مهمانان خارجی برنامه خط می‌دهید که از تیم ملی ایران تعریف و تمجید کنند. اگر قرارداد من نسبت به پاداشم کمتر است، آمده ام ایثار کرده ام و قراردادم را با فدراسیون فوتبال پایین بسته ام.

او درباره اینکه چرا دنیس اکرت و روزبه چشمی در جام جهانی بازی نکردند، گفت: اکرت در دیدار با تیخوانا مصدوم شد. دنیس را یک سال تحت نظر داشتیم و در لیگ‌های معتبر اروپا بازی کرده و او برای مهاجم تک بودن ایده‌آل بود. گروه پزشکی گفت: روزبه چشمی به بازی دوم می‌رسد، اما او دوباره مصدوم شد. روزبه در بهترین فرمش قرار داشت و عزت‌اللهی شرایط ایده‌آلی نداشت.

او درباره تساوی برابر تیم‌های ملی مصر و بلژیک بیان کرد: دنبال این بودند زودتر ایران، جام جهانی را ترک کند. گل ما مقابل مصر سالم بود. همچنین ما قبل از بازی با بلژیک فقط ۲۰ دقیقه تمرین کردیم.

قلعه نویی بیان کرد: دلیل نمی‌شود بعضی‌ها بازیکن بزرگی بودند، مربی خوبی هم باشند. رزومه مربیگری خود را بگویید. بعضی از بازیکنان می‌گویند که چرا ما را دعوت نکردید؟ اگر این طور باشد، من باید ۳ هزار نفر دعوت کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: یک سرمربی در لیگ برتر ایران سراغ دارم، که سال قبل ۹۰ میلیارد تومان با تیمش قرارداد بسته است. البته قرارداد من با فدراسیون فوتبال ۳۰ میلیارد تومان است.

قلعه نویی در واکنش به انتقادات خداداد عزیزی بیان کرد: زمانی که خداداد در تیم ملی بود لباس تمرین تنش می‌کرد و وارد زمین می‌شد، اما هومن افاضلی با وجود اینکه بزرگتر بود، کنار زمین می‌نشست و داخل زمین نمی‌آمد. آقای خداداد عزیزی! شما قبل از اینکه بروید در همه جلسات هم حضور داشتید.

قلعه نویی اظهار کرد: اصلا من بدترین آدم، خداداد عزیزی وقتی اسکوچیچ سرمربی تیم ملی بود، ۲ بار به من زنگ زد. آقای استیلی! شما هم زمان اسکوچیچ به من زنگ زدید و حتی جلسه هم گذاشتید.

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: در همه جای دنیا انتقاد از سرمربی تیم ملی وجود دارد، اما آنجا حسادت و عقده گشایی ندارند.۲ کار مهم انجام دادم، یکی باور مدیران عامل باشگاه‌ها را عوض کردم، دومین کار من این بود که باور مسئولان ایرانی را نسبت به مربیان ایرانی عوض کردم. حالا هرچقدر هم می‌خواهند انتقاد کنند، اما من یعنی گروه ما این کار را انجام دادیم. من هم از سمت سرمربیگری تیم ملی رفتنی هستم حالا هر وقت صلاح باشد می‌رویم.

امیرقلعه نویی بیان کرد: ما ۷ پلن داشتیم که دوستان مسخره می‌کردند. در مورد تعطیلی لیگ دخالت نکردیم و تغییرات در برنامه لجستیک تیم ملی بود.

او درباره این سوال که قبل از بازی با نیوزیلند درخواست دریافت پاداشش را کرده است، گفت: خدا از من و بچه هایم نگذرد، اگر جایی گفته باشم که اگر فلان رقم را ندهید به اردو یا در مسابقه ای حاضر نمی شوم. به روح مادرم قسم می خورم که سه بار به آقای تاج گفتم که پاداش من را ندهید، اما پاداش بازیکنان را پرداخت کنید.