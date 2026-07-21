مدافع ملی پوش تیم فوتبال نساجی مازندران در آستانه پیوستن به تیم پرسپولیس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت خود در بازار نقل و انتقالات قصد دارد برای تقویت خط دفاع خود، دانیال ایری مدافع ملی پوش نساجی مازندران را به خدمت بگیرد.  

دانیال ایری از همان ابتدای نقل و انتقالات جزو گزینه‌های اصلی مهدی تارتار برای خط دفاع پرسپولیس بود و  با توافقات صورت گرفته بین باشگاه‌های پرسپولیس و نساجی این بازیکن بیش از هر زمان دیگری به پرسپولیس نزدیک شده است.  

با توجه به اینکه دانیال ایری با نساجی قرارداد دارد به خاطر همین پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس  به‌باشگاه نساجی قول‌داده، امروز مبلغ رضایت نامه ایری رو به حساب قائمشهری‌ها واریز کند.

به هر حال اگر اتفاق خاصی نیفتد، دانیال ایری طی یکی، ۲ روز آینده قرارداد خود را با سرخپوشان پایتخت امضا می‌کند و به طور رسمی به جمع شاگردان مهدی تارتار ملحق می‌شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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