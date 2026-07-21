باشگاه پرسپولیس قصد دارد که محمد مهدی محبی بازیکن الاتحاد کلبا را برای فصل آینده به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درخواست جذب وینگر به مدیریت باشگاه داده است، به خاطر همین پرسپولیسی ها به سراغ محمد مهدی محبی وینگر باشگاه الاتحاد کلبا رفتند تا این بازیکن را به خدمت بگیرند.

با توجه به اینکه محبی با باشگاه الاتحاد کلبا قرارداد دارد به خاطر همین باشگاه پرسپولیس برای جذب این بازیکن نیاز به اخذ رضایت نامه از باشگاه اماراتی دارد.

محبی در سبد خرید باشگاه تراکتور هم قرار داشت، اما با توجه به اینکه امیر حسین حسین زاده در تراکتور باقی ماند و احتمال ماندن هاشم نژاد هم در این تیم وجود دارد به خاطر همین باشگاه پرسپولیس این روزها به دنبال این بازیکن هست تا او را به خدمت بگیرد.

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس که نخواست نامش فاش شود، ضمن تایید این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: روند مذاکرات درحال پیشرفت است. محبی با تیم الاتحاد کلبا قرارداد دارد و جذب او نیاز به اخذ رضایتنامه از باشگاه اماراتی دارد.



