باشگاه پرسپولیس قصد دارد که محمد مهدی محبی بازیکن الاتحاد کلبا را برای فصل آینده به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درخواست جذب وینگر به مدیریت باشگاه داده است، به خاطر همین پرسپولیسی ها به سراغ محمد مهدی محبی وینگر باشگاه الاتحاد کلبا رفتند تا این بازیکن را به خدمت بگیرند.

با توجه به اینکه محبی با باشگاه الاتحاد کلبا قرارداد دارد به خاطر همین  باشگاه پرسپولیس برای جذب این بازیکن نیاز به اخذ  رضایت نامه از باشگاه اماراتی دارد.

محبی در سبد خرید باشگاه تراکتور هم قرار داشت، اما با توجه به اینکه امیر حسین حسین زاده در تراکتور باقی ماند و احتمال ماندن هاشم نژاد هم در این تیم وجود دارد به خاطر همین باشگاه پرسپولیس این روزها به دنبال این بازیکن هست تا او را به خدمت بگیرد. 

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس که نخواست نامش فاش شود، ضمن تایید این مطلب  در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد:  روند مذاکرات درحال پیشرفت است. محبی با  تیم الاتحاد کلبا قرارداد دارد و جذب او نیاز به اخذ رضایتنامه از باشگاه اماراتی دارد. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
گزینه های مدنظر پرسپولیس برای جایگزینی میلاد محمدی
اختصاصی؛
عدم توافق با پرسپولیس/ میلاد محمدی راهی یک باشگاه بلاروسی می شود!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قلعه‌نویی: بعضی‌ها بی‌وطن و ایران فروش هستند!/ اگر پولی از بازیکنی گرفتم اعدامم کنید
باشگاه پرسپولیس از محمدرضا اخباری رونمایی می کند
دانیال ایری یک قدم تا امضای قرارداد با پرسپولیس است
مذاکرات باشگاه پرسپولیس برای جذب محمد مهدی محبی
طاهری: خدمت به جوانان کشتی کشور برایم افتخار است
نصیری: اردوی کایسری گام بلند تیم امید برای موفقیت در بازی‌های آسیایی است
آخرین اخبار
باشگاه پرسپولیس از محمدرضا اخباری رونمایی می کند
طاهری: خدمت به جوانان کشتی کشور برایم افتخار است
نصیری: اردوی کایسری گام بلند تیم امید برای موفقیت در بازی‌های آسیایی است
مذاکرات باشگاه پرسپولیس برای جذب محمد مهدی محبی
دانیال ایری یک قدم تا امضای قرارداد با پرسپولیس است
قلعه‌نویی: بعضی‌ها بی‌وطن و ایران فروش هستند!/ اگر پولی از بازیکنی گرفتم اعدامم کنید
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
تکواندوی ایران ۵ طلا در کره گرفت
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
هدف ما افتخارآفرینی در ناگویا و لس‌آنجلس است + فیلم
خناری‌نژاد نامزد انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک شد
وحید کاظمی داور دیدار پلی آف لیگ برتر شد
جایزه بازی جوانمردانه جام جهانی به هلند رسید + عکس
پایان اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه با تساوی مقابل ایغدیر
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
جهانگیری به مدال برنز صد متر آزاد شنای قهرمانی آسیا رسید
واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک راه‌اندازی شد
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
پزشکیان: شادمانی ملت اسپانیا شادمانی ملت ایران است
تبریک قالیباف به روسای مجالس اسپانیا به‌مناسبت قهرمانی در جام جهانی فوتبال
وقتی حق و باطل در زمین سبز تعیین تکلیف شد