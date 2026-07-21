باشگاه پرسپولیس قصد دارد که از دروازه بان جدید خود طی امروز یا فردا رونمایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس قصد دارد که یک دروازه بان جدید به خدمت بگیرد تا ۲ گلر خوب در اسکواد خود برای فصل جدید داشته باشد، به خاطر همین مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس خواستار جذب محمدرضا اخباری دروازه بان سابق سپاهان شده است تا این گلر همراه با نیازمند برای محافظت از دروازه سرخپوشان با هم رقابت کنند.
طبق پیگیریهای صورت گرفته، باشگاه پرسپولیس مذاکرات خوبی با اخباری داشته است و طرفین به توافقات نهایی دست یافتهاند. تنها اخباری خواستار صحبت با مهدی تارتار شده بود تا اطمینان حاصل کند که فقط او را برای گلر دومی نمیخواهد و فضای رقابت با نیازمند برای این گلر هم فراهم میشود.
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این دروازهبان امروز بهصورت رسمی بهعنوان خرید جدید سرخپوشان معرفی خواهد شد.