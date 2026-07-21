سپاه اعلام کرد: یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، یک رادار دفاع موشکی و یک آشیانۀ پهپادهای MQ9 در کویت منهدم شدند.

‌باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه اعلام کرد: یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، یک رادار دفاع موشکی و یک آشیانۀ پهپادهای MQ9 در کویت منهدم شدند.

ایرنا از سپاه نیوز، متن اطلاعیه شماره ۳۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون‌ فتنه و یکون الدین لِلّه

ملت عظیم الشان و قهرمان ایران اسلامی؛

در ادامه عملیات تنبیهی رزمندگان هوافضای سپاه و در راستای هموارسازی مسیر، برای دفع موانع عملیات هوایی و موشکی گسترده در مرحله دوم موج ۲۴ عملیات نصر۲، امشب یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه های دریافت ماهواره ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودک کش آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ۹ نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند.

عملیات تنبیهی فرزندان شما ادامه دارد. التماس دعا.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: حمله ایران ، سپاه پاسداران
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