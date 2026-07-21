سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که نیروی هوا فضای سپاه ساعاتی پیش شب سیاهی برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوا فضای سپاه ساعاتی پیش شب سیاهی برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رقم زد و در موج ۲۴ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رقیه (س)، یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب و از مدار عملیاتی خارج شد و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در اَلرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد.

به نقل از سپاه نیوز، متن اطلاعیه شماره ۳۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون و فتنه و یکون الدین لله

ملت عظیم الشان و مجاهد ایران اسلامی؛

حماسه حضور در میدان و ۱۴۰ شبانه روز ایستادگی بی‌نظیر و پرشور شما چنان روحیه ای به رزمندگان اسلام و مدافعان از جان گذشته وطن بخشیده است که با لطف و امداد الهی هر روز حماسه‌ای نو خلق می کنند.

ساعاتی پیش عملیات بزرگ رزمندگان اسلام برای تنبیه ارتش کودک کش آمریکا به خاطر برهم زدن امنیت تنگه هرمز و تجاوز به نقاطی از میهن عزیزمان آغاز شد.

فرزندان شما در نیروی هوا فضای سپاه شب سیاهی برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رقم زدند و در موج ۲۴ عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رقیه (س)، به منظور هموار کردن راه عملیات گسترده آینده و از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب و از مدار عملیاتی خارج شد و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در اَلرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد.

تنبیه متجاوز ادامه دارد و گزارش آن به استحضار شما ملت عزیز و قهرمان خواهد رسید

و ماالنصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: حمله ایران به آمریکا ، سپاه پاسدان
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