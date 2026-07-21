در نوزدهمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز، پایگاه‌های آمریکایی احمدالجابر، العدیری و کمپ عریفجان در کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به شرارت‌ها و نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگردها در اردوگاه العدیری و ساختمان اسقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمدالجابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

پایگاه عریفجان از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شنوک و بلک هاوک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است.

پایگاه احمدالجابر نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تاثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده است. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا، امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند.

برچسب ها: حمله ایران به آمریکا ، پایگاه های آمریکایی
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