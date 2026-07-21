نماینده مجلس گفت: همزمان با افزایش مبلغ وام اشتغال مددجویان به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی، مدت زمان بازپرداخت آن نیز باید افزایش پیدا کند و به ۷ سال برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از اصول بنیادین در طراحی هرگونه تسهیلات حمایتی، حفظ ارزش واقعی و کارآیی آن در طول زمان است. متأسفانه در نظام بانکی کشور، این اصل اساسی در مورد بسیاری از وام‌های حمایتی، از جمله وام اشتغال مددجویان، به طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است. مبلغ اسمی این وام‌ها برای سال‌ها ثابت باقی می‌ماند یا افزایش‌های بسیار ناچیزی دارد که به هیچ وجه با نرخ تورم سالانه همخوانی ندارد. نتیجه این سیاست، کاهش شدید ارزش واقعی و قدرت خرید این تسهیلات است.

وام اشتغال مددجویان که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ مشخص ۲۰۰ میلیون تومانی برای آن تعیین شده بود؛ در ابتدای سال ۱۴۰۵ با وجود تورم ۷۵ درصدی، عملاً نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است. این به معنای آن است که مددجویی که برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک به این وام متکی است، نمی‌تواند همان میزان مواد اولیه، ابزارآلات یا فضای کسب‌وکار را با همان مبلغ فراهم کند. این کاهش ارزش، هدف اصلی وام‌های حمایتی را که ایجاد فرصت شغلی پایدار برای اقشار کم‌درآمد است، به کلی خنثی می‌سازد و آن را به یک کمک‌مالی بی‌اثر تبدیل می‌کند.

تداوم این وضعیت، وام‌های اشتغال را از یک ابزار تولیدگر به وام‌های بدون کارکرد مناسب تبدیل می‌کند که نه تنها به اشتغال‌زایی منجر نمی‌شود، بلکه مددجویان را با بدهی‌هایی مواجه می‌کند که خروجی اقتصادی برای آنها ندارد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، باید فوراً نسبت به بازنگری در سقف فردی این وام‌ها اقدام کند و شرایط بازپرداخت را نیز اصلاح کند.

در همین رابطه کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی وام اشتغال در حمایت از مددجویان خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار ضعیف جامعه، از جمله مواردی است که موردتاکید مجلس بوده است؛ در سال‌های اخیر، با ورود نهاد‌های حمایتی در این بخش، شاهد هدایت این اعتبارات به سمت رفع نیاز‌های کشور هستیم. به کار انداختن اعتبارات در بخش‌های مولد اقتصادی مانند اشتغال‌زایی در شرایط فعلی کمک‌کننده است. این امر از یک طرف به افزایش امید به زندگی مددجویان و دیگر اقشار ضعیف جامعه می‌انجامد و از طرف دیگر، زمینه‌ساز حل مشکلات کشور از قبیل ناترازی انرژی است.  

وی ادامه داد: مبلغ وام اشتغال باید با تورم تناسب داشته باشد. طی ماه‌های اخیر تورم بالایی را در کشور تجربه کرده‌ایم و هزینه پنل‌های خورشیدی نیز افزایش یافته است. بر اساس این واقعیات، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی کفایت نمی‌کند. به همین دلیل، افزایش مبلغ وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان منطقی است.  

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که به موازارت افزایش مبلغ وام اشتغال مددجویان به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی، مدت زمان بازپرداخت آن نیز باید افزایش پیدا کند و به ۷ سال برسد. در غیر این صورت، مددجویان و دیگر متقاضیان توان بازپرداخت وام اشتغال را ندارند و این امر مشکل‌ساز می‌شود.  

غضنفری گفت: تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید این موضوع را درک کنند که در شرایط حساسی هستیم و باید همه دست به دست یکدیگر بدهند و با اعمال سیاست‌های صحیح به کمک بیایند. تعلل در پرداخت وام اشتغال و عدم دسترسی به موقع نهاد‌های حمایتی به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه اثرات خوبی ندارد.  

وی در پایان تأکید کرد: تسهیلات خرد و حمایتی با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه و توانمندسازی آنها در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، زمینه‌سازی برای اعطای آنها اهمیت دارد.

برچسب ها: وام اشتغال ، پرداخت تسهیلات
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