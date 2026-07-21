باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات اظهار کرد: بودجهها باید علاوه بر تصویب عادلانه، به صورت متوازن نیز تخصیص یابند و تحقق این مهم در گرو همدلی، وحدت و همافزایی میان نمایندگان، استاندار، ائمه جمعه و مدیران اجرایی استان است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از حقوق استانها تنها با پیگیری مستمر قابل دستیابی است، افزود: بسیاری از وعدهها بدون مطالبهگری و پیگیری مسئولان به نتیجه نمیرسد و مسئولان باید به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت، مطالبات مناطق خود را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس، سرمایهگذاری را موتور محرک توسعه دانست و گفت: سرمایهگذار باید احساس امنیت، احترام و حمایت داشته باشد، نه اینکه ماهها برای دریافت استعلامهای اداری در راهروهای دستگاههای اجرایی سرگردان شود.
گودرزی با انتقاد از بروکراسی اداری پیشنهاد کرد با استقرار نمایندگان دستگاههای اجرایی در یک پنجره واحد، فرآیند صدور مجوزها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا سرمایهگذاران با انگیزه بیشتری وارد عرصه تولید شوند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در بروجرد خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اکنون به یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه استان تبدیل شده و بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای مختلف آن در حال اجراست که با بهرهبرداری از آنها صدها فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، اشتغال پایدار را مهمترین مطالبه مردم دانست و تصریح کرد: آمارسازی در حوزه اشتغال مشکلی را حل نمیکند و تنها راه کاهش بیکاری، حمایت از تولید، تسهیل سرمایهگذاری، حذف موانع اداری و نظارت بر توزیع عادلانه فرصتهای شغلی است.
وی همچنین با انتقاد از تبعیض در جذب نیرو و توزیع برخی تسهیلات اشتغال، خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی برای صیانت از حقوق مردم شد.
گودرزی با اشاره به انسجام ملی شکلگرفته در کشور پس از حوادث اخیر، این همدلی را سرمایهای ارزشمند برای نظام دانست و تأکید کرد: همه مسئولان باید با عملکرد مناسب، امید مردم را تقویت کرده و از تضعیف سرمایه اجتماعی جلوگیری کنند.
وی در پایان به مهمترین پروژههای عمرانی بروجرد اشاره کرد و گفت: پیشرفت ۹۰ درصدی پست ۲۳۰ کیلوولت برق، تکمیل و تجهیز بیمارستان آیتالله بروجردی، ارتقای دانشکده پرستاری به دانشکده علوم پزشکی، راهاندازی اورژانس هوایی، پیشرفت پروژه راهآهن بروجرد و توسعه راههای مواصلاتی از مهمترین اقدامات انجامشده در سالهای اخیر است که نقش مؤثری در توسعه شهرستان خواهد داشت.