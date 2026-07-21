فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف تعداد ۷ قبضه سلاح جنگی و تعداد ۴۹ گلوله نارنجک انداز در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار " رضا شجاعی گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

فرمانده مرزبانی استان در ادامه افزود: مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد ۷ قبضه سلاح جنگی از نوع قبضه کلاش، یک قبضه سلاح ۳۰ میلی متری، یک قبضه نارنجک انداز دستی و تعداد ۳۲ عدد گلوله نارنجک انداز ۳۰ میلی متری، ۷ گلوله آرپی جی ضد زره، ۱۰ گلوله نارنجک انداز تفنگی، را کشف کردند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری که تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح‌ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار "شجاعی" در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان، اشرار و معاندین، بر عزم جدی نیرو‌های مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرز‌های جنوب شرق تأکید کرد.

منبع فراجا