باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - آقا طاهریان معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به وضعیت خودروهای وارداتی این شرکت، اعلام کرد که سایپا در حال حاضر هیچ‌گونه تعهد معوقی در حوزه خودروهای وارداتی ندارد و فروش محصولات وارداتی تنها پس از اطمینان از ورود خودروها به کشور انجام می‌شود.

اقاطاهریان، در خصوص آخرین وضعیت خودروهای وارداتی از جمله محصولات چانگان اظهار کرد: «یکی از نقاط قوت سایپا در حوزه خودروهای وارداتی، عملکرد مناسب این شرکت در مقایسه با سایر واردکنندگان است و نسبت ارزش و تعهدات آن در شرایط مطلوبی قرار دارد.»

وی افزود: «اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای سال ۱۴۰۳ سایپا با برخی تعهدات معوق مواجه بود، اما اکنون این موضوع به طور کامل برطرف شده و در حال حاضر هیچ تعهد معوقی در بخش خودروهای وارداتی نداریم.»

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به ورود محموله‌های جدید به کشور گفت: «خودروهای P441 و P421 به کشور وارد شده و هم‌اکنون در گمرک در حال انجام مراحل ترخیص هستند.

اقاطاهریان تأکید کرد: «سیاست سایپا در حوزه خودروهای مونتاژی و خودروهای CBU (وارداتی کامل) این است که تا زمانی که از ورود خودرو به کشور اطمینان حاصل نکنیم، هیچ‌گونه عرضه و فروشی انجام نخواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «این رویکرد موجب شده است که سایپا در بخش خودروهای وارداتی با مشکل تعهدات معوق مواجه نباشد و فرآیند عرضه محصولات با شفافیت و اطمینان بیشتری برای متقاضیان انجام شود.»