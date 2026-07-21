معاون بازاریابی و فروش سایپا از ورود محموله‌های خودروهای وارداتی جدید خبر داد و گفت: این شرکت بدون تعهد معوق، فروش خودروهای وارداتی را پس از ورود به کشور انجام می‌دهد

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - آقا طاهریان معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به وضعیت خودروهای وارداتی این شرکت، اعلام کرد که سایپا در حال حاضر هیچ‌گونه تعهد معوقی در حوزه خودروهای وارداتی ندارد و فروش محصولات وارداتی تنها پس از اطمینان از ورود خودروها به کشور انجام می‌شود.

اقاطاهریان،  در خصوص آخرین وضعیت خودروهای وارداتی از جمله محصولات چانگان اظهار کرد: «یکی از نقاط قوت سایپا در حوزه خودروهای وارداتی، عملکرد مناسب این شرکت در مقایسه با سایر واردکنندگان است و نسبت ارزش و تعهدات آن در شرایط مطلوبی قرار دارد.»

وی افزود: «اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای سال ۱۴۰۳ سایپا با برخی تعهدات معوق مواجه بود، اما اکنون این موضوع به طور کامل برطرف شده و در حال حاضر هیچ تعهد معوقی در بخش خودروهای وارداتی نداریم.»

معاون بازاریابی و فروش  سایپا با اشاره به ورود محموله‌های جدید به کشور گفت: «خودروهای P441 و P421 به کشور وارد شده و هم‌اکنون در گمرک در حال انجام مراحل ترخیص هستند.

اقاطاهریان تأکید کرد: «سیاست سایپا در حوزه خودروهای مونتاژی و خودروهای CBU (وارداتی کامل) این است که تا زمانی که از ورود خودرو به کشور اطمینان حاصل نکنیم، هیچ‌گونه عرضه و فروشی انجام نخواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «این رویکرد موجب شده است که سایپا در بخش خودروهای وارداتی با مشکل تعهدات معوق مواجه نباشد و فرآیند عرضه محصولات با شفافیت و اطمینان بیشتری برای متقاضیان انجام شود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خودروهای وارداتی ، تولید خودرو
خبرهای مرتبط
استاندارد‌های صنعت خودرو ارتقا می‌یابد
عرضه خودروهای وارداتی در نیمه دوم سال افزایش یافته است + فیلم
مجوز دولت برای ورود ۵۰ خودروی خارجی با عمر حداکثر ۵ سال به ناوگان تشریفات وزارت خارجه+ نامه
ماجرای افزایش دوباره قیمت ایران‌خودرو/ اصلاح قیمت‌های ایران خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
بسلامتی
حداقل خود تحریم نباشیم و واردات خودروهای پاک را بدون محدودیت و با هر کد ملی ایرانی باشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۳۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
در این شرایط جنگی که ارز نیاز هست آیا واردات خودرو لوکس ضروری هست؟ واقعا" آدم از این رفتارها نمیدونه چی بگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
فقط کوییک
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چقدر شرم آوره شرکتی که خودش تولید کنندست در کنار تولید (فرغون)خودرو هم وارد می‌کند.از یه طرف تولید خودرو در کشور در انحصار خودش گرفته از طرف دیگه واردات خودرو هم به دست گرفته که قیمتهای داخلی و خارجی به سود خودش مدیریت کنه مردم مجبور باشن به جای اینکه محصول خارجی باکیفیت بخرن بجاش کوئیک و تیبا و ساینا و چند فرغون بدریخت مسخره که هم شون یه موتور و یه پلتفرم دارن بخرن..مرگ بر شماهااااا
۰
۷
پاسخ دادن
آمادگی کامل ترمینال سلام برای اعزام زائران اربعین + فیلم
آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست +عکس
سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت‌های صوری بست +فیلم
لازمه دستیابی به خودکفایی برنج چیست؟
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
تولید روغن نباتی به ۵۰۰ هزار تن رسید
واردات گوشت به‌ صورت قبض انباری/ ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد
ورود مجلس به اهمال‌کاری پنج ماهه دولت در وام اشتغال مددجویان
صاحبان صنعت برای تأمین برق صنایع به حمایت مسئولان نیاز دارند
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
آخرین اخبار
آخرین جزئیات از معاملات برق در بورس انرژی/ قیمت‌های برق در بورس انرژی حاصل تجمیع عرضه و تقاضا برق است
آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی/ مهلت وکالتی کردن حساب از ۳۱ تیر
تلاش برای افزایش بانک‌های عامل پرداخت‌کننده وام ۴۰۰ میلیونی نیروگاه‌های خورشیدی خانگی
طرح مدیریت پایدار جنگل بر مبنای صیانت از منابع طبیعی تدوین شود
دولت آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار دهد؛ کاهش باندبازی‌ها و برخی مفاسد در گروی آزادسازی سهام عدالت است
پیش بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم محقق می‌شود؟
مدنی‌زاده: منابع صندوق خسارات بدنی بیشتر به سمت خرید اوراق خزانه اسلامی برود
واردات گوشت به‌ صورت قبض انباری/ ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست +عکس
ورود مجلس به اهمال‌کاری پنج ماهه دولت در وام اشتغال مددجویان
لازمه دستیابی به خودکفایی برنج چیست؟
صاحبان صنعت برای تأمین برق صنایع به حمایت مسئولان نیاز دارند
تولید روغن نباتی به ۵۰۰ هزار تن رسید
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت‌های صوری بست +فیلم
آمادگی کامل ترمینال سلام برای اعزام زائران اربعین + فیلم
فروش بلیت پرواز‌های اربعین هما از ۳۱ تیر آغاز می‌شود
خیزش گردوخاک در نوار شرقی تا پایان هفته
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
کاهش بیش از ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال پیاپی در اوج گرما
مهلت بخشودگی جریمه مالیات بر ارزش افزوده تا ۳۱ تیر تمدید شد
مطالبات ارزی واردکنندگان ۴ میلیارد یورو است
یارانه تیرماه دهک های چهارم تا نهم واریز شد
بلیط اتوبوس اربعین از کجا بخریم؟
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ پرداخت شد
ارزندگی بازار سرمایه در سایه گزارش‌های مثبت شرکت‌ها
زمین ساخت ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان تأمین شد
کشاورزان از نهال‌های جوان در برابر وزش باد حفاظت کنند
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) به مراحل پایانی رسید