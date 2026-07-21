باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی فیراکاپ آزاد ایران در حال برگزاری است.
در این دوره یک گروه رباتیک از استان البرز، با رونمایی از یک سازه هوشمند مجهز به سیستم تشخیص صوتی، راهکاری نوآورانه برای رفع چالش یافتن قطعات گمشده در محیطهای کارگاهی و خانگی ارائه کرده است.
این گروه که با سازهای مبتنی بر هوش مصنوعی در رقابتها حاضر شده، توانسته است معضل زمانبرِ «جستوجوی قطعات» را با پیوند میان فرمانهای صوتی و بازوهای مکانیکی حل کند.
کیان احمدی، یکی از اعضای این گروه در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره کاربرد اصلی این فناوری گفت: ایده اولیه ما بر پایه حل مشکل گمشدن قطعات شکل گرفت. در این سیستم، کاربر با استفاده از کلمات دستوریِ تعریفشده، قطعه مورد نظر خود را صدا میزند؛ دستگاه با پردازش صوتی، موقعیت قطعه را شناسایی کرده و آن را در اختیار کاربر قرار میدهد.
وی افزود: ما برای نمایش عملی این قابلیت، سیستم را در قالب یک "کشو هوشمند" پیادهسازی کردیم. در این ساختار، پس از دستور صوتی، بازوی ربات فعال شده و قطعه را از داخل کشو به دست کاربر میرساند.
برنامهنویس این سازه نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر دقت بالای طراحی نرمافزاری این ربات گفت: علاوه بر دقت در شناسایی و برداشتن قطعه، الگوریتمهای حرکتشناسی به گونهای تنظیم شدهاند که بازو پس از اتمام فرایند انتقال قطعه، با یک چرخه خودکار در کمتر از چند ثانیه به نقطه اصلی بازمیگردد تا برای دستور بعدی کاملاً آماده باشد.
همچنین یکی دیگر از اعضای سازنده این ربات در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس این طرح، کاربر میتواند از طریق اپلیکیشن بدون نیاز به اتصال به سرویسهای واسطه مانند گوگل یا سایتهای خارجی و بهصورت کاملاً بومی و آفلاین عمل میکند)، کالای مورد نظر خود را انتخاب و خرید کند.
وی افزود: سیستم هوشمند، نزدیکترین دستگاه فعال را به موقعیت کاربر شناسایی کرده و پس از خرید، فرآیند تحویل کالا بهصورت خودکار انجام میشود؛ بدین صورت که ربات قطعه را برداشته، در بستهبندی قرار داده، با استفاده از سیستم وکیوم بستهبندی را نهایی کرده و پس از درج مشخصات و کد مشتری، کالا آماده تحویل میگردد.
این نوآوری میتواند تحولی در زنجیره تأمین و توزیع کالا، بهویژه در مدلهای فروش حضوری و انبارداری هوشمند (مشابه مدلهای بزرگمقیاس فروشگاهی و لجستیکی) ایجاد کند. از مزایای این طرح میتوان به حذف زمانبر بودن جستوجوی قطعات در انبارهای بزرگ توسط پرسنل، و افزایش سرعت و دقت در فرآیند فروش و تحویل کالا اشاره کرد.