باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در واکنش به آنچه «رفتار تبعیضآمیز» کانادا در قبال خودروها، نوشیدنیها و لبنیات آمریکایی خواند، تعرفههای ۵۰ درصدی بر طیف وسیعی از محصولات کانادایی اعمال خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سه دستور برای اعمال این تعرفهها تحت قانون تجارت مربوط به سال ۱۹۳۰ امضا کرد که امکان اعمال تعرفه تا ۵۰ درصد بر واردات از کشورهای خاص را فراهم میکند.
در یک برگه اطلاعاتی که توسط کاخ سفید منتشر شد، به طور مفصل توضیح داده شد که «کالاهای تحت پوشش شامل نوشیدنیها، چوب هاکی و سیمان، علاوه بر محصولات لبنی، استخرهای شنا، مبلمان، چوب ماهیگیری، بذر، لباس و کلاه گیس میشود.»
از سوی دیگر، جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا گفت که کانادا، برخلاف سایر شرکا و متحدان، «به دلیل تلاشهای آمریکا برای ایجاد توازن مجدد در تجارت و محافظت از صنایع آمریکایی در بخشهای مهم برای امنیت ملی، به اقدامات تلافیجویانه علیه این کشور ادامه میدهد.»
قرار است این تعرفهها از ۱۹ آگوست اجرایی شوند و صرف نظر از اینکه کالاها در توافق آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) گنجانده میشوند یا خیر، اعمال خواهند شد، به استثنای انرژی، پتاس، ماهی، مواد معدنی حیاتی و محصولاتی که قبلا طبق قانون ۱۹۳۰ مشمول تعرفه بودند.
کاخ سفید این تصمیم را به سیستم لبنیات «حمایتگرایانه» کانادا، تعرفهها و سهمیههای اعمالشده بر واردات خودروهای آمریکایی (و نه سایر خودروها) و همچنین توقف فروش نوشیدنیهای آمریکایی توسط اکثر استانهای کانادا در پاسخ به تعرفههای قبلی آمریکا نسبت داد.
کاخ سفید همچنین خاطرنشان کرد که واردات خودروهای آمریکایی به کانادا در سال گذشته ۲۲ درصد و واردات نوشیدنیها ۸۱ درصد کاهش یافته است.
شایان ذکر است که ترامپ چند روز پیش خواستار آن شد که هزینه آلودگی هوا ناشی از آتش سوزی جنگلها در کانادا به تعرفههای پرداختی توسط اتاوا اضافه شود.
ترامپ در پستی در شبکههای اجتماعی گفت آنچه او «سهلانگاری عمدی» مینامد، سالانه تکرار میشود و میلیاردها دلار برای آمریکا هزینه دارد و افزود که هزینه خسارات ناشی از آلودگی باید در تعرفههای وضع شده علیه کانادا لحاظ شود.
منبع: المیادین