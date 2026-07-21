بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی عدد ۱۲۸ قرار گرفته و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی عدد ۱۲۸ قرار گرفته و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۱۴۳ را نشان می‌داد و هوا برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: کیفیت هوا ، هوای تهران
خبرهای مرتبط
کیفیت «قابل‌قبول» هوای پایتخت
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
کیفیت هوای تهران امروز قابل قبول شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا
گرداننده صفحه معاند در فضای مجازی توسط پلیس تهران بزرگ دستگیر شد
انهدام باند سرقت‌های مسلحانه منازل در تهران
کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در تهران صادر شد
پایتخت برای پشتیبانی از زائران مسیر مهران پای کار است
۱۶۰ رام قطار ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی را ثبت کردند
هشدار تلفات غرق شدگی/ بیش از ۴۰ درصد تلفات مربوط به فصل تابستان است
هوای تهران ناسالم شد
فعالیت مجدد کانون گردوغبار تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد
۱۸ هزار کودک به خانواده بازگشته و ۲۵ هزار نفر فرزندخوانده شدند
آخرین اخبار
کیفرخواست پرونده سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در تهران صادر شد
۱۸ هزار کودک به خانواده بازگشته و ۲۵ هزار نفر فرزندخوانده شدند
۱۶۰ رام قطار ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی را ثبت کردند
انهدام باند سرقت‌های مسلحانه منازل در تهران
فعالیت مجدد کانون گردوغبار تالاب‌های صالحیه و الله‌آباد
گرداننده صفحه معاند در فضای مجازی توسط پلیس تهران بزرگ دستگیر شد
هشدار تلفات غرق شدگی/ بیش از ۴۰ درصد تلفات مربوط به فصل تابستان است
پایتخت برای پشتیبانی از زائران مسیر مهران پای کار است
هوای تهران ناسالم شد
واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا
اعزام هشت هزار مبلغ به اربعین
نرخ خالص «ازدواج» کاهشی شد و «طلاق» ثابت ماند
تعامل وزارت راه، سازمان راهداری و پلیس راه نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد
بیش از ۵۰ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کردند
نام‌نویسی اربعین از مرز یک میلیون نفر گذشت
پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به «سردار شهید پاکپور»
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نشست بریکس
پروژه ۷۰ همتی «حیاط تهران»؛ الگوی جدید بازآفرینی شهری
سردار حسینی: نظارت بر محورهای مواصلاتی تشدید می‌شود
دستگیری ۳ عامل جنایت خانوادگی در پرونده قتل زن ۴۳ ساله در یافت‌آباد
پیشرفت ۶۴ درصدی عملیات نوسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ
دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی و اوباشگری در فضای مجازی
میزبانی «محرم شهر» از عزاداران حسینی در میدان آزادی تا ۱۲ مرداد
استقرار ۱۲۰ هزار امدادگر در مرز‌های شرقی تا غربی برای پوشش اربعین حسینی
تحول در شیوه کشف جرم؛ از بررسی سنتی تا بازسازی سه‌بعدی و اشتراک دانشِ برخط در پلیس آگاهی
موضوع خون‌خواهی رهبر انقلاب و مردم، امری شخصی نیست
رئیس قوه قضاییه: نفوذی‌ها دنبال سرگرم کردن مردم به مسائل دست چندم هستند
تناقض‌گویی‌های مستأجر در ماجرای قتل صاحبخانه
باغ گل‌ها مهرماه و همزمان با جشنواره گل‌های داوودی افتتاح می‌شود