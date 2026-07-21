باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی عدد ۱۲۸ قرار گرفته و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۱۴۳ را نشان میداد و هوا برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابلقبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.