کاهش ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: به دنبال تداوم گرمای شدید هوا و با هدف مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی در مصرف آب، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان امروز دو ساعت زودتر پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محبی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت دستگاه‌های اجرایی، مؤسسه‌های عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های سیستان و بلوچستان امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ساعت ۱۱ به پایان می‌رسد.

وی افزود: با توجه به شدت طوفان و گرد و غبار، تمامی ادارات منطقه سیستان نیز در این روز تعطیل هستند تا از بروز مخاطرات ناشی از شرایط جوی برای کارکنان و شهروندان جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر تداوم خدمات ضروری گفت: مراکز عملیاتی و امدادی از جمله نیروهای نظامی و انتظامی، اورژانس، آتش‌نشانی، شرکت‌های آب، برق و گاز و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و وقفه‌ای در ارائه خدمات عمومی ایجاد نخواهد شد.

منبع:مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان

برچسب ها: کاهش ساعت اداری ، تعطیلی ادارات
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