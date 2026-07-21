رسانه‌های روسی فاش کردند که یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی بار دیگر بر فراز دریای سیاه در نزدیکی شبه جزیره کریمه پرواز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های ردیابی پرواز نشان داد که یک هواپیمای جاسوسی Bombardier Challenger ۶۵۰ ARTEMIS II ساخت آمریکا متعلق به ناتو، گشت هوایی دیگری را بر فراز دریای سیاه در جنوب شبه جزیره کریمه انجام داده است.

این هواپیما از شهر کنستانتا در رومانی برخاست، به سمت جنوب شرقی حرکت کرد و بر فراز دریای سیاه به موازات سواحل ترکیه به سمت گرجستان پرواز کرد، در آنجا دور زد و در امتداد مسیر خود به رومانی بازگشت.

در حریم هوایی رومانی، هواپیما از فراز فرودگاه تولکا عبور کرد و به آسمان دریای سیاه بازگشت و ساعت ۱۵:۲۱ به وقت مسکو به سمت جنوب شرقی و به سمت شهر زونگولداک ترکیه حرکت کرد.

همین هواپیما در چهارم جولای در حال پرواز بر فراز دریای سیاه مشاهده شد و در ژوئن گذشته نیز حداقل سه پرواز شناسایی انجام داد که نشان دهنده تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی ناتو در این منطقه است.

این پرواز‌ها در زمانی انجام می‌شوند که تنش‌ها بین روسیه و اروپا در منطقه رو به افزایش است. این هواپیما در درجه اول برای جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و نظارت بر تحرکات نظامی روسیه در کریمه و دریای سیاه استفاده می‌شود.

روسیه بار‌ها نسبت به تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی ناتو در نزدیکی مرز‌های غربی خود هشدار داده و آنها را تهدیدی برای امنیت ملی خود دانسته است، آن هم در زمانی که این ائتلاف در حال گسترش ابتکارات خود است و آنها را به عنوان عامل بازدارنده در برابر تجاوز روسیه توصیف می‌کند.

مسکو بار‌ها نگرانی خود را در مورد افزایش حضور نظامی این ائتلاف در اروپا ابراز و تاکید کرده است که اقدامات لازم را برای محافظت از منافع امنیتی خود انجام خواهد داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: شبه جزیره کریمه ، روسیه و اروپا ، هواپیمای جاسوسی
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