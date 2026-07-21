موفقیت سیاست ارز اربعین با نرخ توافقی در گرو نظارت مستمر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای سیاست عرضه ارز اربعین با نرخ توافقی گفت: موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به نحوه اجرا و میزان نظارت بر فرآیند تخصیص ارز بستگی دارد. هرچند تأمین ارز مورد نیاز زائران اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما نبود نظارت کافی می‌تواند زمینه بروز رانت و سوءاستفاده را فراهم کند.

او افزود: اگر سازوکار‌های نظارتی از مرحله ثبت‌نام متقاضیان تا پرداخت ارز و کنترل مصرف آن به‌صورت دقیق اجرا شود، می‌توان اطمینان داشت که ارز به دست افراد واجد شرایط می‌رسد و از ورود آن به بازار غیررسمی جلوگیری خواهد شد.

غیبی‌پور با بیان اینکه نرخ توافقی می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند، گفت: این سیاست زمانی اثرگذار خواهد بود که بانک مرکزی، بانک‌های عامل و دستگاه‌های نظارتی هماهنگی لازم را برای رصد فرآیند عرضه ارز داشته باشند. در غیر این صورت، احتمال ایجاد تقاضای غیرواقعی و فعالیت‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استفاده از سامانه‌های هوشمند، احراز هویت دقیق متقاضیان و اتصال اطلاعات ثبت‌نام به داده‌های سفر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شفافیت فرآیند را افزایش داده و احتمال تخلف را به حداقل برساند.

او تأکید کرد: عرضه ارز اربعین نباید به عاملی برای ایجاد نوسان در بازار ارز تبدیل شود، بلکه هدف اصلی آن باید تسهیل سفر زائران و پاسخگویی به نیاز واقعی آنها باشد؛ تحقق این هدف نیز در گرو مدیریت دقیق، شفافیت اطلاعات و نظارت مستمر بر اجرای سیاست است.