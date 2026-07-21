معاون برق و انرژی وزارت نیرو از بازگشت واحد شماره ۲ نیروگاه حرارتی تبریز به مدار تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار کرد: در پی وقوع حادثه و آسیب‌دیدگی ترانسفورماتور اصلی واحد شماره ۲ نیروگاه حرارتی تبریز، این واحد از مدار تولید خارج شد و فعالیت آن به‌طور موقت متوقف ماند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه و اطفال حریق و اتش سوزی، گروهتخصصی عملیاتی و تعمیراتی در محل مستقر شدند و با فعالیت مستمر و شبانه‌روزی، اقدامات فنی لازم را برای جایگزینی ترانسفورماتور دچار حریق و رفع آسیب، کاهش مدت محدودیت و تسریع در بازگشت واحد به مدار را انجام دادند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با پایان عملیات تعمیر و آماده‌سازی ترانسفورماتور اصلی جایگزین، واحد شماره ۲ نیروگاه تبریز با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات بار دیگر به شبکه سراسری متصل شد و تولید برق خود را از سر گرفت.

رجبی‌مشهدی با قدردانی از تلاش متخصصان و کارکنان این نیروگاه تصریح کرد: بازگشت این واحد در شرایط اوج مصرف، نقش مؤثری در تقویت ظرفیت تولید و ارتقای پایداری شبکه برق کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: نیروگاه حرارتی تبریز دارای دو واحد تولید برق است که هر کدام ۳۵۰ مگاوات ظرفیت دارند. این نیروگاه با مجموع ظرفیت ۷۰۰ مگاوات، از مراکز مهم تولید برق به شمار می‌رود و نقشی اساسی در تأمین برق منطقه و پایداری شبکه سراسری ایفا می‌کند.