باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امیرخانی اظهار داشت: با توجه به نیازهای درمانی مردم، تکمیل این بیمارستان باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. تأخیر در پروژه‌های حیاتی حوزه سلامت قابل قبول نیست و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند استانداردهای لازم را در تمامی مراحل رعایت کنند.

دادستان شوش مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله ادارات برق، گاز، مخابرات، شهرداری شوش و راهداری را مکلف کرد ظرف مدت ۱۰ روز تمامی نواقص زیرساختی را برطرف و بخش‌های باقیمانده را عملیاتی کنند.

امیرخانی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی محیط بیمارستان، افزود: زهکش ۴۰۰ متری مجاور بیمارستان باید در اسرع وقت سرپوشیده شود تا علاوه بر ارتقای ایمنی، جلوه بصری و دسترسی‌های مجموعه نیز بهبود یابد.

دادستان شوش با تأکید بر اهمیت این مرکز درمانی، گفت: این بیمارستان به دلیل ارائه خدمات به دو شهرستان شوش و کرخه، نقشی کلیدی در ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت درمانی در شمال خوزستان خواهد داشت و تکمیل آن باید در موعد مقرر انجام شود.

منبع:دادگستری خوزستان