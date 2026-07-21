دادستان عمومی و انقلاب شوش در جریان بازدید میدانی از پروژه بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی این شهرستان، با اشاره به مطالبات بحق مردم و ضرورت ارتقای خدمات درمانی، بر لزوم تسریع فوری در روند عملیات اجرایی و رفع نواقص زیرساختی این پروژه تأکید و مهلت تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امیرخانی اظهار داشت: با توجه به نیازهای درمانی مردم، تکمیل این بیمارستان باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. تأخیر در پروژه‌های حیاتی حوزه سلامت قابل قبول نیست و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند استانداردهای لازم را در تمامی مراحل رعایت کنند.

دادستان شوش مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله ادارات برق، گاز، مخابرات، شهرداری شوش و راهداری را مکلف کرد ظرف مدت ۱۰ روز تمامی نواقص زیرساختی را برطرف و بخش‌های باقیمانده را عملیاتی کنند.

امیرخانی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی محیط بیمارستان، افزود: زهکش ۴۰۰ متری مجاور بیمارستان باید در اسرع وقت سرپوشیده شود تا علاوه بر ارتقای ایمنی، جلوه بصری و دسترسی‌های مجموعه نیز بهبود یابد.

دادستان شوش با تأکید بر اهمیت این مرکز درمانی، گفت: این بیمارستان به دلیل ارائه خدمات به دو شهرستان شوش و کرخه، نقشی کلیدی در ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت درمانی در شمال خوزستان خواهد داشت و تکمیل آن باید در موعد مقرر انجام شود.

منبع:دادگستری خوزستان

برچسب ها: بیمارستان ، دادگستری ، خوزستان
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