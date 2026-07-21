فرماندار مهران خبر داد که ۱۰۰ ورودی (گیت) برای خروج آسان و سریع زائران اربعین از پایانه مرزی فعال شده است .

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر نعمتی اظهار کرد: اکنون تردد از پایانه مرزی مهران روان و بدون هیچ گونه مشکل خاصی در جریان است.
وی افزود: همه امکانات مورد نیاز برای پذیرش زائران اربعین در شهرستان مرزی آماده و شماری از موکبها و ایستگاههای صلواتی نیز راهاندازی شده است که در حال خدماترسانی به زائران هستند.
نعمتی ادامه داد: به تدریج با توجه به افزایش جمعیت زائران اربعین، ایستگاههای صلوانی و موکبها فعالیت خود را آغاز میکنند.
وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کردند که ۱۳ هزار نفر آنان از مرز خارج و راهی عراق شدند.
فرماندار مهران یادآور شد که از بامداد امروز تا کنون نیز ۱۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است که نزدیک به هفت هزار نفر این زائران از مرز خارج شدهاند.
منبع:فرمانداری مهران