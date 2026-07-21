باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آکسیوس گزارش داد مقامات آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریوی قابل اجرا برای پایان جنگ ایران ترسیم میکنند:گزینه اول: برقراری آتشبس ۱۰ روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز وگزینه دوم: راهاندازی یک کارزار نظامی مشترک گسترده با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم.
ترامپ هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است، اما مقامات معتقدند چند روز آینده مشخص خواهد کرد که کدام مسیر غالب خواهد شد – و جای کمی برای ادامه درگیری طولانی و بینتیجه که اکنون خلیج فارس را فلج کرده است، باقی مانده است.
دو منبع منطقهای با آگاهی مستقیم از این تلاش به آکسیوس گفتند که قطر، مصر، پاکستان و سایر میانجیگران منطقهای پیشنهادی برای آتشبس ۱۰ روزه به آمریکا و ایران ارائه کردهاند.
به گفته مقامات آمریکایی، دولت ترامپ در حال بررسی این پیشنهاد است و از اسرائیل خواسته است از اقداماتی که میتواند پنجره دیپلماتیک را ببندد، خودداری کند. اما واشنگتن همزمان خود را برای شکست مذاکرات آماده میکند. ارتش آمریکا در روزهای اخیر دهها فروند جنگنده و هواپیمای سوخترسان را به منطقه اعزام کرده و نیروهای مورد نیاز برای تشدید گسترده را جمعآوری کرده است.
منابع اسرائیلی مدعی هستند که ارتش اسرائیل در حالت آمادهباش کامل است و برای احتمال گسترش جنگ به یک کارزار هماهنگ تمامعیار در روزهای آینده آماده میشود.
ده شب متوالی بمباران آمریکا نتوانسته است کنترل ایران بر تنگه هرمز را بشکند و ترامپ را عمیقتر به جنگی کشانده است که بارها اعلام کرده بود پیروز شده است. دستکم سه سرباز آمریکایی در درگیریهای اخیر کشته شدهاند. ترامپ روز دوشنبه ادعا کرد که به پنتاگون دستور داده است ایران را بابت هر کشته آمریکایی «چندین برابر» هزینه کند.
در همین حال، قیمت نفت این آخر هفته به طور موقت از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد، زیرا ایران حملات تلافی جویانه خود را به کشتیهای تجاری و زیرساختهای کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش داد. قیمت بنزین دوباره در حال افزایش است و بر مخالفت داخلی با جنگی که از پیش نامحبوب بوده، میافزاید.
آکسیوس در ادامه آورده است: میانجیگران منطقهای بار دیگر در تلاش هستند تا چرخه تلافیجویی را که با هر حمله جدید کشندهتر، پرهزینهتر و مهارناپذیرتر میشود، متوقف کنند.
پیشنهاد جدید آتشبس، توقف درگیری، بازگشایی هر دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز و فرصتی به واشنگتن و تهران برای نجات تفاهمنامه در حال فروپاشی خود را ارائه میدهد. یکی از منابع منطقهای گفت: «ما به آمریکا و ایران گفتیم که یک دوره تنفس را پیشنهاد میکنیم.»
نه ترامپ و نه ایران این پیشنهاد را نپذیرفتهاند و به نظر میرسد هر دو طرف مصمم هستند تا قبل از تعهد به آتشبس، از طریق حملات بیشتر، اهرم فشار خود را بهبود بخشند. در همین حال، انصارالله یمن محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی را اعلام کردهاند و جبهه دیگری را علیه زیرساختهای انرژی و مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس گشودهاند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داده است که اسرائیل به هر حمله ایران با حملات گسترده پاسخ خواهد داد و خطر جنگ گستردهتری را از خلیج فارس تا دریای سرخ و اسرائیل افزایش میدهد.
این پیشنهاد بازگشایی کامل هر دو مسیر کشتیرانی هرمز را ارائه میدهد: مسیر جنوبی از طریق آبهای عمان، عاری از حملات ایران، و مسیر شمالی از طریق آبهای ایران، عاری از محاصره آمریکا. در طول آتشبس ۱۰ روزه، آمریکا و ایران در مورد ترتیبات بلندمدت حاکم بر عبور از تنگه مذاکره خواهند کرد.
به گفته یکی از منابع منطقهای، یک گزینه به ایران اجازه میدهد «هزینههای خدمات معقول» برای امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست و سایر خدمات دریافت کند. این منبع به تنگه مالاکا اشاره کرد – جایی که مالزی، اندونزی و سنگاپور برای خدمات خاص به جای عوارض ترانزیت عمومی از کشتیها هزینه دریافت میکنند – به عنوان یک مدل احتمالی. ایده دیگر هدایت هزینهها به یک صندوق مشترک با مشارکت سازمان بینالمللی دریانوردی است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه تأیید کرد که میانجیگران برای جلوگیری از تشدید بیشتر تلاش میکنند. بقائی در نشست خبری ایران گفت: «پیشنهادات منتقلشده از طریق میانجیگران توسط ما دریافت شده است، اما در این مرحله ترجیح میدهم در مورد جزئیات آنها بحث نکنم.» او افزود که نیروهای مسلح ایران به «پاسخگویی با قدرت و در هم کوبیدن منبع تجاوز آمریکا» ادامه خواهند داد.
همچنین مشخص نیست که آیا ترامپ به طور کامل در مورد چارچوب آتشبس توجیه شده است – یا اینکه آیا او آتشبس موقت دیگری را بدون مسیر روشن برای یک راهحل پایدار میپذیرد یا خیر.
منبع: آکسیوس