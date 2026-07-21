سپاه پاسداران از پاکسازی راداری منطقه در ادامه شب سیاه سامانه‌ها و رادار‌های آمریکایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳۷ اعلام کرد:  ملت شریف و نجیب ایران اسلامی؛  با دعای خیر شما در مراسم اقامه شعائر حسینی علیه السلام، فرزندان غیور ایران مقتدر ضربات کوبنده ای را به دشمن مستاصل وارد ساختند و با ادامه شب سیاه برای رادارها و سامانه های پدافندی آمریکا در منطقه، یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS117، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره ای مربوط به پدافند هوایی متعلق به ارتش کودک کش آمریکا را در پایگاه احمد الجابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

با این پاکسازی راداری، دشمن می باید آماده حملات قاطع تر و کوبنده تر امواج پهپادها و موشک ها باشد. 

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، قدرت ایران
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