باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کانال ۱۲ اسرائیل روز دوشنبه گزارش داد که استقرار هواپیماهای سوخترسان اضافی آمریکا در فرودگاه بینالمللی بنگوریون در اراضی اشغالی روزانه منجربه لغو حدود ۵۰۰۰ بلیت هواپیما می شود.
این شبکه گزارش داد که این برآورد در جلسات برنامهریزی اضطراری در فرودگاه ارائه شده است، جایی که مقامات نسبت به زیانهای عملیاتی و مالی ناشی از اختصاص فضای پارکینگ بیشتر به هواپیماهای سوخترسان نظامی آمریکا هشدار دادهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که واشنگتن استقرار نظامی خود را در منطقه در میان تشدید تنشها با ایران گسترش میدهد.
روز یکشنبه، شبکه اسرائیلی (کان) گزارش داد که ایالات متحده به اسرائیل اطلاع داده است که قصد دارد حملات خود به ایران را در روزهای آینده تشدید کند.
کان همچنین گفت که واشنگتن اخیراً تجهیزات نظامی و مهمات بیشتری را برای پشتیبانی از جنگندههای آمریکایی به اسرائیل تحویل داده است و افزود که بیش از ۱۰ فروند هواپیمای سوخترسان آمریکایی از اروپا و پایگاه هوایی العدید در قطر وارد شدهاند.
به طور جداگانه، وبسایت والا به نقل از یک منبع ناشناس در نیروی هوایی اسرائیل گزارش داد که ارتش آمریکا در صورت گسترش عملیات خود علیه ایران، قصد دارد حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای سوخترسان را در پایگاههای نظامی اسرائیل و فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل مستقر کند.
این منبع گفت که ۱۴ فروند هواپیمای سوخترسان اضافی آمریکا در آخر هفته وارد اسرائیل شدهاند.
آمریکا در روزهای اخیر حملات خود را علیه ایران تشدید کرده است و ایران نیز با حملاتی به تأسیسات و پایگاههایی که توسط ارتش آمریکا در چندین کشور منطقه استفاده میشود، تلافی کرده است.
منبع: آناتولی