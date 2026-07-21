رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.

متن اطلاعیه شماره ۳۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره عملیات نصر ۲ به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی،

با استعانت از خدای متعال، در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادارها و سامانه های پدافندی و هموار کردن مسیر حملات موشکی و پهپادی گسترده‌تر و تکمیل شب سیاه راداری دشمن آمریکایی، رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.

این منطقه جای متجاوزان آمریکایی نیست، ارتش کودک کش آمریکا برای پیشگیری از تلفات بیشتر باید منطقه ما را ترک کنند.

گزارش تکمیلی این عملیات تنبیهی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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