به باور تحلیلگران ایران با وجود پاسخ‌های متقابل به حملات آمریکا، همواره از هرگونه اقدامی که به گسترش دامنه جنگ در خاورمیانه بینجامد، پرهیز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - الجزیره در مطلبی نوشت: تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که ایران با وجود پاسخ‌های متقابل به حملات آمریکا، همواره از هرگونه اقدامی که به گسترش دامنه جنگ در خاورمیانه بینجامد، پرهیز کرده است. تهران با هدف‌گیری دقیق زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی در برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس و اردن، در حالی به تلافی پرداخته که از هرگونه درگیری مستقیم با دارایی‌های دریایی آمریکا و اسرائیل خودداری کرده است. این رویکرد، بیانگر اراده ایران برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بدون وارد شدن به جنگی تمام‌عیار و گسترش ناآرامی‌های منطقه‌ای است.

در حالی که واشنگتن با حملات گسترده به ایستگاه‌های راه‌آهن، تأسیسات برق، شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های آب آشامیدنی ایران، به دنبال تضعیف اقتصادی و اجتماعی این کشور بوده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رویکردی حساب‌شده، اهدافی همچون فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات آب و برق در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. این پاسخ‌ها، نه تنها نشان‌دهنده توانمندی بالای ایران در مدیریت میدان نبرد است، بلکه بیانگر خویشتنداری راهبردی تهران در جلوگیری از تبدیل این درگیری به جنگی منطقه‌ای و فراگیر است.

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به قوانین بین‌المللی تأکید کرده است که ایران حق مشروع دارد به هر کشوری که حملات از خاک آن انجام شود، پاسخ دهد. وی خاطرنشان کرده که آمریکا از کشور‌های حوزه خلیج فارس، به ویژه کویت، برای هدف‌گیری زیرساخت‌های غیرنظامی ایران استفاده می‌کند و این اقدامات، پاسخی به حملاتی است که از پایگاه‌های مستقر در این کشور‌ها هدایت می‌شود. با وجود ادعا‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس مبنی بر عدم استفاده از خاک خود برای حمله به ایران، تهران معتقد است که همکاری نظامی این کشور‌ها با آمریکا، آنها را به اهداف مشروعی برای پاسخ تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، یک استاد دانشگاه قطر بر این باور است که نه آمریکا و نه ایران خواهان جنگ تمام‌عیار نیستند و هر دو طرف در انتخاب اهداف خود با دقت و محاسبه عمل می‌کنند. او تأکید کرده که ایران با هدف‌گیری کشور‌های حوزه خلیج فارس، به دنبال اعمال فشار بر واشنگتن است، بدون آنکه دامنه تنش را گسترش دهد.

تحلیلگران معتقدند که خودداری ایران از هدف‌گیری هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل، نشانه روشنی از تمایل تهران به جلوگیری از گسترش درگیری به جبهه‌های جدید است. ایران با انتخاب اهداف خود در کشور‌های حوزه خلیج فارس، پیامی واضح به جامعه بین‌المللی ارسال کرده است: تهران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر هرگونه تجاوزی، با قدرت و هوشمندی پاسخ خواهد داد.

این راهبرد، در حالی که برتری موضع ایران را در مدیریت بحران نشان می‌دهد، بیانگر تعهد این کشور به حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از تبدیل این درگیری به جنگی فراگیر است که به ضرر همه طرف‌ها خواهد بود. ایران با این رویکرد، بار دیگر ثابت کرده است که در عین حال که از حقوق مشروع خود دفاع می‌کند، خواهان گسترش ناآرامی‌ها در خاورمیانه نیست و هرگونه اقدامی که به تشدید تنش منجر شود را مردود می‌داند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، کشورهای حوزه خلیج فارس
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