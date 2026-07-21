باشگاه خبرنگاران جوان ـ روناک حسینی، کارشناس پیش‌بینی هواشناسی استان کردستان گفت: از امروز تا پایان هفته، با عبور امواج کم‌دامنه ناپایدار از آسمان استان، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در بخش‌هایی از مناطق شمالی استان، احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده وجود دارد.

حسینی با اشاره به وضعیت دمای هوا اظهار کرد: امروز بیشینه دما در نیمه شرقی استان روند کاهشی خواهد داشت، اما در سایر نقاط کردستان تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی کردستان از شهروندان خواست با توجه به ناپایداری‌های موقت جوی، به ویژه در مناطق شمالی استان، هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.