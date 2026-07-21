در آستانه اربعین حسینی، نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی در مرز تمرچین با هدف هماهنگی و تسهیل تردد زائران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در نشست مشترکی که با هدف تسهیل تردد زائران اربعین حسینی و با حضور مشاور وزیر و دبیر ستاد اربعین عراق، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان دو کشور برگزار شد با قدردانی از همکاری دولت و مردم عراق در میزبانی از زائران، گفت: مرز تمرچین برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اربعین بوده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی دو کشور، اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای خدمات و روان‌سازی تردد زائران انجام شده است.

مهدی حداد با تأکید بر تداوم هماهنگی‌های دوجانبه، افزود: خدمات ارزشمند سال‌های گذشته، امسال نیز با کیفیت مطلوب ادامه خواهد یافت تا زائران با امنیت و سهولت بیشتری به عتبات عالیات مشرف شوند.

مشاور وزیر کشور عراق نیز از اجرای تدابیر جدید برای رفاه زائران خبر داده و خاطرنشان کرد: کاهش اعتبار مورد نیاز گذرنامه از شش به سه ماه، راه‌اندازی سامانه چندزبانه ۹۱۱، افزایش گیت‌های مرزی، استقرار تیم‌های امنیتی، ایجاد مواکب، ایستگاه‌های حمل‌ونقل، خدمات درمانی و بالگرد امدادی، از مهم‌ترین اقدامات عراق برای تسهیل و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین است.

منبع: استانداری