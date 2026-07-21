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مصرف ویتامین D در نوزادان از چه زمانی باید آغاز شود؟ + فیلم

ویتامین D یکی از مهم‌ترین مکمل‌هایی است که از روز‌های نخست تولد برای نوزادان تجویز می‌شود، زیرا شیر مادر به‌تنهایی نیاز بدن کودک به این ویتامین را تأمین نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «صبحانه ایرانی» بررسی شد که ویتامین D طبق پروتکل‌های رایج از روز‌های ابتدایی پس از تولد برای نوزادان آغاز می‌شود و تا دو سالگی به‌طور منظم ادامه دارد. این ویتامین علاوه بر نقش شناخته‌شده در رشد استخوان‌ها و دندان‌ها، در تقویت سیستم ایمنی و عملکرد طبیعی بسیاری از فرایند‌های هورمونی بدن نیز اهمیت دارد.

متخصصان تأکید می‌کنند که نور خورشید و مواد غذایی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز کودکان به ویتامین D نیستند و به همین دلیل مصرف مکمل برای پیشگیری از کمبود این ویتامین ضروری است. نیاز روزانه نوزادان تا یک سالگی ۴۰۰ واحد و پس از آن حدود ۶۰۰ واحد برآورد می‌شود و ادامه مصرف باید با نظر پزشک و متناسب با شرایط کودک انجام گیرد.

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